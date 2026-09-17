70% українців не довіряють прокуратурі, - опитування. ІНФОГРАФІКА

70% громадян України не довіряють прокуратурі. Проте 56% заявили, що довіряли б генпрокурору, якби його обрали на відкритому конкурсі за участі незалежних міжнародних експертів.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з КМІС на замовлення Центру протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

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Довіра до прокуратури

Так, 70% опитаних зазначили, що скоріше або зовсім не довіряють українській прокуратурі, тоді як 26% довіряють їй

Ще 4% не змогли визначитися з відповіддю.

"Серед окремих варіантів відповіді 41% респондентів скоріше не довіряють прокуратурі, 30% зовсім не довіряють, 23% скоріше довіряють і 3% повністю довіряють. Таким чином, недовіра до прокуратури майже утричі переважає довіру", - йдеться в повідомленні.

Оцінка незалежності генпрокурора

Більшість респондентів не вважають вже колишнього генпрокурора Кравченка незалежною фігурою.

51% опитаних відповіли, що він є залежною фігурою, тоді як 16% вважають його незалежним. Ще 32% не змогли визначитися з відповіддю, а близько 1% відмовилися відповідати.

Проведення конкурсу та заміна ставлення

Також соціологи запропонували учасникам опитування уявити ситуацію, за якою новий генпрокурор та інші прокурори обиратимуться на відкритому конкурсі за участі незалежних міжнародних експертів.

Відтак, 56%опитаних зазначили, що за такого сценарію більше довіряли б Генеральному прокурору. Лише 4% заявили, що довіряли б йому менше. Для 34% такий механізм відбору не вплинув би на рівень довіри, а 6% не змогли визначитися.

"Таким чином, відкритий конкурсний відбір за участі незалежних міжнародних експертів має значний потенціал для підвищення довіри до Генерального прокурора. Водночас для приблизно третини громадян сама зміна процедури відбору не є достатньою для зміни їхнього ставлення до Генерального прокурора", - зазначили там.

Соціологи зазначили, що опитування проводилося тоді, коли Руслан Кравченко ще не виїхав з України та перебував на посаді генерального прокурора.

Публічна інформація про операцію НАБУ та САП "Карфаген" з викриття злочинної організації в Офісі Генерального прокурора з’явилася в останні дні проведення польового етапу опитування.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.

14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.

Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості.

15 вересня президент підписав звільнення Кравченка.

17 вересня президент Зеленський підписав указ, згідно з яким обов’язки генпрокурора виконуватиме Антон Ковальський.

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