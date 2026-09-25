Офіс генпрокурора розслідує, як Кравченко організував собі відрядження за кордон

В Офісі генпрокурора проводять внутрішнє розслідування того, як колишній генпрокурор Руслан Кравченко організував собі закордонне відрядження.

Про це повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій ОГП Мар’яна Гайовська-Ковбасюк у коментарі Цензор.НЕТ.

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Обставини відрядження розслідують

За її словами, 22 вересня за рішенням виконувача обов’язків генерального прокурора Антона Ковальського призначено службове розслідування щодо обставин організації та здійснення закордонного службового відрядження колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка.

"У межах розслідування перевіряється дотримання встановленого порядку оформлення та здійснення відрядження, а також обставини, які могли сприяти можливим порушенням", — заявила вона.

Гайовська-Ковбасюк також додала, що за результатами розслідування, за наявності підстав, будуть ухвалені відповідні рішення.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.

14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.

Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості.

15 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Сам Кравченко повідомив, що виїхав за кордон, щоб, як він пояснив, "проінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів".

24 вересня "Українська правда" повідомила, що знайшла Кравченка у столиці Австрії — у Відні. За даними видання, він та його дружина зареєстровані в Австрії за адресою офісу компанії, яка, зокрема, займається продажем уже зареєстрованих компаній.

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