Офис генпрокурора расследует, как Кравченко организовал себе командировку за границу

В Офисе генерального прокурора проводится внутреннее расследование того, как бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко организовал себе зарубежную командировку.

Об этом сообщила начальница управления информационной политики и коммуникаций ОГП Марьяна Гайовская-Ковбасюк в комментарии Цензор.НЕТ.

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Обстоятельства командировки расследуются

По ее словам, 22 сентября по решению исполняющего обязанности генерального прокурора Антона Ковальского назначено служебное расследование обстоятельств организации и осуществления зарубежной служебной командировки бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко.

"В рамках расследования проверяется соблюдение установленного порядка оформления и осуществления командировки, а также обстоятельства, которые могли способствовать возможным нарушениям", — заявила она.

Гайовская-Ковбасюк также добавила, что по результатам расследования, при наличии оснований, будут приняты соответствующие решения.

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Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.

Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.

15 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора Украины.

Сам Кравченко сообщил, что выехал за границу, чтобы, как он пояснил, "проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов".

24 сентября "Украинская правда" сообщила, что обнаружила Кравченко в столице Австрии — в Вене. По данным издания, он и его жена зарегистрированы в Австрии по адресу офиса компании, которая, в частности, занимается продажей уже зарегистрированных компаний.

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