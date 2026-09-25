РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13934 посетителя онлайн
Новости Отставка Руслана Кравченко Отставка Кравченко
4 287 53

Офис генпрокурора расследует, как Кравченко организовал себе командировку за границу

кравченко

В Офисе генерального прокурора проводится внутреннее расследование того, как бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко организовал себе зарубежную командировку.

Об этом сообщила начальница управления информационной политики и коммуникаций ОГП Марьяна Гайовская-Ковбасюк в комментарии Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстоятельства командировки расследуются

По ее словам, 22 сентября по решению исполняющего обязанности генерального прокурора Антона Ковальского назначено служебное расследование обстоятельств организации и осуществления зарубежной служебной командировки бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко.

"В рамках расследования проверяется соблюдение установленного порядка оформления и осуществления командировки, а также обстоятельства, которые могли способствовать возможным нарушениям", — заявила она.

Гайовская-Ковбасюк также добавила, что по результатам расследования, при наличии оснований, будут приняты соответствующие решения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-генпрокурор Кравченко после увольнения скрывается в Австрии, - СМИ. ФОТО

Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
  • Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
  • 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
  • Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
  • Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.
  • 15 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора Украины.
  • Сам Кравченко сообщил, что выехал за границу, чтобы, как он пояснил, "проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов".

  • 24 сентября "Украинская правда" сообщила, что обнаружила Кравченко в столице Австрии — в Вене. По данным издания, он и его жена зарегистрированы в Австрии по адресу офиса компании, которая, в частности, занимается продажей уже зарегистрированных компаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОГП окончательно рассчитался с Кравченко после увольнения и выплатил компенсацию за отпуск. ДОКУМЕНТ

Автор: 

граница (5619) командировки (55) Кравченко Руслан (300) Офис Генпрокурора (3496)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Во дают!
Сначала быстро выплатили Кравченко все деньги несколько сот тысяч гривен по зарплате, премии, пособия, а потом начали расследование.
Запрягли телегу впереди лошади.
 Типичный стиль зеленой власти.
показать весь комментарий
25.09.2026 17:14 Ответить
+14
А в огп не хочуть провести повний аудит посад в головному офісі і чому в ньому працює стільки ж прокурорів скільки в десяти найбільших областях в тепоих кабінетах і все заради нескінченної кількості дублюючих довідок, безкінечних звітів, туєвої хучі контролів про котнролі, які вже як ярмо на шії
показать весь комментарий
25.09.2026 16:34 Ответить
+8
якась квартальна репріза, від потужного клоуна
показать весь комментарий
25.09.2026 17:13 Ответить

Загрузка...

 
 