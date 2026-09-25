Офис генпрокурора расследует, как Кравченко организовал себе командировку за границу
В Офисе генерального прокурора проводится внутреннее расследование того, как бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко организовал себе зарубежную командировку.
Об этом сообщила начальница управления информационной политики и коммуникаций ОГП Марьяна Гайовская-Ковбасюк в комментарии Цензор.НЕТ.
Обстоятельства командировки расследуются
По ее словам, 22 сентября по решению исполняющего обязанности генерального прокурора Антона Ковальского назначено служебное расследование обстоятельств организации и осуществления зарубежной служебной командировки бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко.
"В рамках расследования проверяется соблюдение установленного порядка оформления и осуществления командировки, а также обстоятельства, которые могли способствовать возможным нарушениям", — заявила она.
Гайовская-Ковбасюк также добавила, что по результатам расследования, при наличии оснований, будут приняты соответствующие решения.
Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
- Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
- 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
- Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
- Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.
- 15 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора Украины.
- Сам Кравченко сообщил, что выехал за границу, чтобы, как он пояснил, "проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов".
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24 сентября "Украинская правда" сообщила, что обнаружила Кравченко в столице Австрии — в Вене. По данным издания, он и его жена зарегистрированы в Австрии по адресу офиса компании, которая, в частности, занимается продажей уже зарегистрированных компаний.
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Сначала быстро выплатили Кравченко все деньги несколько сот тысяч гривен по зарплате, премии, пособия, а потом начали расследование.
Запрягли телегу впереди лошади.
Типичный стиль зеленой власти.