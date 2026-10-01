Запугать и парализовать: для чего Россия атакует киевские мосты / Без цензуры. ВИДЕО

Удар по Южному мосту в Киеве — попытка усложнить жизнь столицы и посеять панику?

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует атаку и объясняет, как страх за транспортное сообщение между берегами Днепра может стать инструментом давления на украинцев. Почему Россия атакует мосты и какую роль в этом могут играть реактивные "Шахеды"? Как распространяются слухи об "отрезанном левом береге"? И каким может быть ответ Украины?

В выпуске — об угрозах для транспортной инфраструктуры Киева, значении Крымского моста для Кремля, переговорах с США и необходимости усиливать защиту украинского тыла.

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