Движение метро через Южный мост во время "желтого" уровня тревоги готовы возобновить, но после заключения о состоянии сооружения, — Кличко
Совет обороны Киева обсудил вопросы безопасности движения транспорта через Днепр после российских ударов по Южному мосту. Предложения по организации сообщения между берегами будут переданы в центральные органы власти.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Заседание Совета обороны Киева
В ходе заседания рассмотрели вопрос о движении транспорта по мостам через реку Днепр в Киеве.
"Заслушали военных, правоохранителей, ГСЧС, коммунальные службы, и все высказали предложения по обеспечению безопасности. С учетом необходимости логистического транспортного сообщения между левым и правым берегами в городе. Предложения Совета обороны направляем в центральные органы власти", — отметил глава города.
Движение по Южному мосту
Также участники обсуждали вопрос о движении "зеленой" ветки метро.
"Метрополитен готов возобновить после вчерашних атак движение метро по Южному мосту во время желтого уровня тревоги. Но после получения экспертного заключения о состоянии сооружения от научных институтов, куда обратилось Мининфраструктуры", — добавил Кличко.
Удары по мосту в Киеве
- Во время российской атаки на Киев 1 октября 2026 года Россия нанесла два удара дронами вблизи опорной части Южного моста в Киеве. Движение метро через мост временно приостановили. По состоянию на вечер 1 октября поезда зеленой линии метро курсировали между станциями "Сырец — Выдубичи" и "Осокорки — Красный хутор".
- Вечером того же дня зафиксировано попадание в дорожное полотно на Южном мосту. В результате попадания БПЛА, по предварительной информации, повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метрополитена. Специалисты метрополитена проводят обесточивание железнодорожного полотна метро. Движение метро и наземного общественного транспорта по мосту остановлено.
- Ближе к пяти утра 2 октября стало известно об очередном попадании в Южный мост
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