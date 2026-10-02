Движение метро через Южный мост во время "желтого" уровня тревоги готовы возобновить, но после заключения о состоянии сооружения, — Кличко

Совет обороны Киева обсудил вопросы безопасности движения транспорта через Днепр после российских ударов по Южному мосту. Предложения по организации сообщения между берегами будут переданы в центральные органы власти.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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Заседание Совета обороны Киева

В ходе заседания рассмотрели вопрос о движении транспорта по мостам через реку Днепр в Киеве.

"Заслушали военных, правоохранителей, ГСЧС, коммунальные службы, и все высказали предложения по обеспечению безопасности. С учетом необходимости логистического транспортного сообщения между левым и правым берегами в городе. Предложения Совета обороны направляем в центральные органы власти", — отметил глава города.

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Движение по Южному мосту

Также участники обсуждали вопрос о движении "зеленой" ветки метро.

"Метрополитен готов возобновить после вчерашних атак движение метро по Южному мосту во время желтого уровня тревоги. Но после получения экспертного заключения о состоянии сооружения от научных институтов, куда обратилось Мининфраструктуры", — добавил Кличко.

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Удары по мосту в Киеве

Во время российской атаки на Киев 1 октября 2026 года Россия нанесла два удара дронами вблизи опорной части Южного моста в Киеве. Движение метро через мост временно приостановили. По состоянию на вечер 1 октября поезда зеленой линии метро курсировали между станциями "Сырец — Выдубичи" и "Осокорки — Красный хутор".

Вечером того же дня зафиксировано попадание в дорожное полотно на Южном мосту. В результате попадания БПЛА, по предварительной информации, повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метрополитена. Специалисты метрополитена проводят обесточивание железнодорожного полотна метро. Движение метро и наземного общественного транспорта по мосту остановлено.

Ближе к пяти утра 2 октября стало известно об очередном попадании в Южный мост

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