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Новости Обстрелы Киева Удары РФ по мостам в Киеве
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Совет обороны Киева соберется для обсуждения движения транспорта, в частности по мостам, - КГВА

Удары РФ по мостам в Киеве: соберётся Совет обороны столицы

Мост Патона в Киеве работает в обоих направлениях, однако переезд с правого на левый берег возможен только со стороны бульвара Николая Михновского (Дружбы народов).

Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации (ГВА) Екатерина Поп, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По ее словам, с других подъездов на мост не допускают.

"После нескольких попаданий в Южный мост повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное полотно метрополитена. Сейчас проводится оценка, все необходимые данные будут переданы на заседание Совета обороны столицы, которое экстренно созывается уже в полдень", — подчеркнула Поп.

Там должны обсудить решения относительно новых вызовов в сфере безопасности и возобновления движения транспорта по мостам в столице.

"И как можно этот процесс улучшить или частично заменить дублированием наземного транспорта. Все решения будут проработаны на Совете обороны. Ожидаем подробную информацию о движении по мостам на ближайшую неделю", - подытожила она.

Смотрите также: Осколок двигателя российского "шахеда" лежит на Южном мосту в Киеве после атаки. ВИДЕО

Удары по мосту в Киеве

  • Во время российской атаки на Киев 1 октября 2026 года Россия нанесла два удара дронами вблизи опорной части Южного моста в Киеве. Движение метро через мост временно приостановили. По состоянию на вечер 1 октября поезда зеленой линии метро курсировали между станциями "Сирец" — "Выдубичи" и "Осокорки" — "Красный хутор".
  • Вечером того же дня зафиксировано попадание в дорожное полотно на Южном мосту. В результате попадания БпЛА, по предварительной информации, повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метрополитена. Специалисты метрополитена проводят обесточивание железнодорожного полотна метро. Движение метро и наземного общественного транспорта по мосту остановлено.
  • Ближе к пяти утра 2 октября стало известно об очередном попадании в Южный мост

Смотрите: Момент российского удара по Южному мосту в Киеве во время атаки на столицу. ВИДЕО

Автор: 

Киев (27599) мост (1093)
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Топ комментарии
+2
Змагаєшся з Кличком за дебільністю "порад"? Той радить киянам виїжджати з міста, ти - взяти відпустки.
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02.10.2026 13:55 Ответить
+2
Пізно всралися.
Вже треба думати про понтонні мости і пороми.
Інакше нерухомість на Лівому березі істотно подешевшає
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02.10.2026 14:14 Ответить
+1
Біля мостів треба встановити посилене ППО.
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02.10.2026 12:56 Ответить

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