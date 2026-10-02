Совет обороны Киева соберется для обсуждения движения транспорта, в частности по мостам, - КГВА

Мост Патона в Киеве работает в обоих направлениях, однако переезд с правого на левый берег возможен только со стороны бульвара Николая Михновского (Дружбы народов).

Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации (ГВА) Екатерина Поп, передает Цензор.НЕТ.

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По ее словам, с других подъездов на мост не допускают.

"После нескольких попаданий в Южный мост повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное полотно метрополитена. Сейчас проводится оценка, все необходимые данные будут переданы на заседание Совета обороны столицы, которое экстренно созывается уже в полдень", — подчеркнула Поп.

Там должны обсудить решения относительно новых вызовов в сфере безопасности и возобновления движения транспорта по мостам в столице.

"И как можно этот процесс улучшить или частично заменить дублированием наземного транспорта. Все решения будут проработаны на Совете обороны. Ожидаем подробную информацию о движении по мостам на ближайшую неделю", - подытожила она.

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Удары по мосту в Киеве

Во время российской атаки на Киев 1 октября 2026 года Россия нанесла два удара дронами вблизи опорной части Южного моста в Киеве. Движение метро через мост временно приостановили. По состоянию на вечер 1 октября поезда зеленой линии метро курсировали между станциями "Сирец" — "Выдубичи" и "Осокорки" — "Красный хутор".

Вечером того же дня зафиксировано попадание в дорожное полотно на Южном мосту. В результате попадания БпЛА, по предварительной информации, повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метрополитена. Специалисты метрополитена проводят обесточивание железнодорожного полотна метро. Движение метро и наземного общественного транспорта по мосту остановлено.

Ближе к пяти утра 2 октября стало известно об очередном попадании в Южный мост

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