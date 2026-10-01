Момент российского удара по Южному мосту в Киеве во время атаки на столицу. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись момента российского удара в районе Южного моста в Киеве во время атаки на столицу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры попадания сняли очевидцы.
На записи виден Южный мост и момент удара. После попадания происходит взрыв, над местом попадания поднимается дым.
1 октября российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. Столица и Киевская область в течение утра находились под воздушной атакой.
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