Момент российского удара по Южному мосту в Киеве во время атаки на столицу. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись момента российского удара в районе Южного моста в Киеве во время атаки на столицу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры попадания сняли очевидцы.

На записи виден Южный мост и момент удара. После попадания происходит взрыв, над местом попадания поднимается дым.

1 октября российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. Столица и Киевская область в течение утра находились под воздушной атакой.

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