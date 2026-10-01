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Новости Атака беспилотников на Киев
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Момент российского удара по Южному мосту в Киеве во время атаки на столицу. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись момента российского удара в районе Южного моста в Киеве во время атаки на столицу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры попадания сняли очевидцы.

На записи виден Южный мост и момент удара. После попадания происходит взрыв, над местом попадания поднимается дым.

1 октября российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. Столица и Киевская область в течение утра находились под воздушной атакой.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент удара российского дрона по школе в Киеве во время утренней атаки. ВИДЕО

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Киев (27583) мост (1089) дроны (8291)
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Топ комментарии
+5
Ну ,а що там хоч з кримскім мастом?(Вже не питаємо про мости в пітєрє чи масквє(((Рудому покидьку поклявся Зе у вірності?(((
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01.10.2026 12:41 Ответить
+4
Давай бубачка,заряджай вчергове свою заїзжену платівку про "необхідність тиску від партнерів та чітку відповідь". З такими тенденціями вона крутитимиться 24/7. Гівнюк обдовбаний.
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01.10.2026 12:56 Ответить
+3
та бздошно бити по мостам Велікой Росіії . будемо терпіти та страждати.
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01.10.2026 12:43 Ответить

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