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Новини Атака безпілотників на Київ
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Момент російського удару по Південному мосту в Києві під час атаки на столицю. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис моменту російського удару в районі Південного мосту в Києві під час атаки на столицю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри прильоту зафільмували очевидці.

На записі видно Південний міст та момент удару. Після влучання стається вибух, над місцем прильоту здіймається дим.

Російські війська 1 жовтня атакували Київ ударними безпілотниками. Столиця та Київщина протягом ранку перебували під повітряною атакою.

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Київ (17200) міст (940) дрони (9013)
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Топ коментарі
+9
Ну ,а що там хоч з кримскім мастом?(Вже не питаємо про мости в пітєрє чи масквє(((Рудому покидьку поклявся Зе у вірності?(((
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01.10.2026 12:41 Відповісти
+8
У мокві такого небуло і небуде 😭
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01.10.2026 12:40 Відповісти
+7
Давай бубачка,заряджай вчергове свою заїзжену платівку про "необхідність тиску від партнерів та чітку відповідь". З такими тенденціями вона крутитимиться 24/7. Гівнюк обдовбаний.
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01.10.2026 12:56 Відповісти

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