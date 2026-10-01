Момент російського удару по Південному мосту в Києві під час атаки на столицю. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис моменту російського удару в районі Південного мосту в Києві під час атаки на столицю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри прильоту зафільмували очевидці.

На записі видно Південний міст та момент удару. Після влучання стається вибух, над місцем прильоту здіймається дим.

Російські війська 1 жовтня атакували Київ ударними безпілотниками. Столиця та Київщина протягом ранку перебували під повітряною атакою.

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