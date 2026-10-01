Момент російського удару по Південному мосту в Києві під час атаки на столицю. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис моменту російського удару в районі Південного мосту в Києві під час атаки на столицю.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри прильоту зафільмували очевидці.
На записі видно Південний міст та момент удару. Після влучання стається вибух, над місцем прильоту здіймається дим.
Російські війська 1 жовтня атакували Київ ударними безпілотниками. Столиця та Київщина протягом ранку перебували під повітряною атакою.
Топ коментарі
+9 Igor Grytselyak
показати весь коментар01.10.2026 12:41 Відповісти Посилання
+8 Alex K #531926
показати весь коментар01.10.2026 12:40 Відповісти Посилання
+7 Gary Grant
показати весь коментар01.10.2026 12:56 Відповісти Посилання
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