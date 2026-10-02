Рада оборони Києва збереться для обговорення руху транспорту, зокрема мостами, - КМВА

Міст Патона у Києві працює в обох напрямках, проте заїзд з правого на лівий берег можливий лише з боку бульвару Миколи Міхновського (Дружби народів).

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Київської міської військової адміністрації МВА Катерина Поп, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За її словами, з інших заїздів на міст не допускають.

"Після кількох влучань у Південний міст пошкоджена мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне полотно метрополітену. Наразі проводиться оцінка, всі необхідні дані буде передано на засідання Ради оборони столиці, яке екстрено збирається вже в обід", - наголосила Поп.

Там мають обговорити рішення щодо нових безпекових викликів та запуску руху транспорту мостами в столиці.

"Та як можна цей процес покращити, чи замінити частково дублюванням наземного транспорту. Всі рішення опрацюють на Раді оборони. Очікуємо детальну інформацію про рух мостами на найближчий тиждень", - підсумувала вона.

Також дивіться: Шматок двигуна російського "Шахеда" лежить на Південному мосту в Києві після атаки. ВIДЕО

Удари по мосту в Києві

Під час російської атаки на Київ 1 жовтня 2026 року Росія завдала двох ударів дронами поблизу опорної частини Південного мосту в Києві. Рух метро через міст тимчасово припинили. Станом на вечір 1 жовтня потяги зеленої гілки метро курсували між станціями Сирець — Видубичі та Осокорки — Червоний хутір.

Увечері того ж дня зафіксовано влучання в дорожнє полотно на Південному мості. Внаслідок влучання БпЛА, за попередньою інформацією, пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену. Фахівці метрополітену здійснюють знеструмлення залізничного полотна метро. Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинений.

Ближче до п'ятої ранку, 2 жовтня, стало відомо про чергове влучання в Південний міст

Дивіться: Момент російського удару по Південному мосту в Києві під час атаки на столицю. ВIДЕО