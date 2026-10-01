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Новини Атака безпілотників на Київ
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Шматок двигуна російського "Шахеда" лежить на Південному мосту в Києві після атаки. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис із Південного мосту в Києві після російської атаки ударними безпілотниками. На проїжджій частині залишився великий уламок, який, за інформацією авторів публікації, є частиною двигуна російського "Шахеда".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео зняли під час руху автомобіля мостом після атаки.

На кадрах видно пошкоджені елементи конструкції Південного мосту. На дорозі біля огородження лежить великий металевий уламок.

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За інформацією, оприлюдненою разом із відео, це частина двигуна російського ударного безпілотника "Шахед", який атакував столицю.

Раніше у мережі також з’явилося відео безпосередньо моменту російського удару по Південному мосту.

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Київ (17200) міст (940) атака (2201) дрони (9013)
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Топ коментарі
+7
Штірільман вже розповідає чергову казку про замах на нього. Це замість балістики.
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01.10.2026 14:16 Відповісти
+4
куди це ненавчений поліз ?
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01.10.2026 14:14 Відповісти
+4
За ухилянтом.
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01.10.2026 14:17 Відповісти

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