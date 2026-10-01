Осколок двигателя российского "шахеда" лежит на Южном мосту в Киеве после атаки. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись с Южного моста в Киеве после российской атаки ударными беспилотниками. На проезжей части остался крупный обломок, который, по информации авторов публикации, является частью двигателя российского "шахеда".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео сняли во время движения автомобиля по мосту после атаки.

На кадрах видны поврежденные элементы конструкции Южного моста. На дороге возле ограждения лежит большой металлический осколок.

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По информации, обнародованной вместе с видео, это часть двигателя российского ударного беспилотника "Шахед", который атаковал столицу.

Ранее в сети также появилось видео непосредственно момента российского удара по Южному мосту.

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