Рух метро через Південний міст під час "жовтого" рівня тривоги готові відновити, але після висновку про стан споруди, - Кличко

Рада оборони Києва обговорила безпеку руху транспорту через Дніпро після російських ударів по Південному мосту. Пропозиції щодо організації сполучення між берегами передадуть центральним органам влади.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

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Засідання Ради оборони Києва

Під час засідання розглянули питання про рух транспорту мостами через річку Дніпро в Києві.

"Заслухали військових, правоохоронців, ДСНС, комунальні служби та всі надали пропозиції щодо забезпечення безпеки. З урахуванням необхідності логістичного транспортного сполучення між лівим та правим берегами в місті. Пропозиції Ради оборони надаємо центральним органам влади", - зазначив очільник міста.

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Рух Південним мостом

Також учасники обговорювали питання про рух зеленої гілки метро.

"Метрополітен готовий відновити після вчорашніх атак рух метро Південним мостом під час жовтого рівня тривоги. Але після отримання експертного висновку щодо стану споруди від наукових інститутів, куди звернулося Мінінфраструктури", - додав Кличко.

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Удари по мосту в Києві

Під час російської атаки на Київ 1 жовтня 2026 року Росія завдала двох ударів дронами поблизу опорної частини Південного мосту в Києві. Рух метро через міст тимчасово припинили. Станом на вечір 1 жовтня потяги зеленої гілки метро курсували між станціями Сирець — Видубичі та Осокорки — Червоний хутір.

Увечері того ж дня зафіксовано влучання в дорожнє полотно на Південному мості. Внаслідок влучання БпЛА, за попередньою інформацією, пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену. Фахівці метрополітену здійснюють знеструмлення залізничного полотна метро. Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинений.

Ближче до п'ятої ранку, 2 жовтня, стало відомо про чергове влучання в Південний міст

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