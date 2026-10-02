2 689 10
Рашисти вдарили по будинку в Києві: загинула людина, 2 особи постраждали. ФОТОрепортаж
Вранці російські загарбники атакували Київ безпілотником, влучивши у житловий будинок.
Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки
У Дарницькому районі зафіксовано влучання БпЛА у житловий будинок на рівні 24-25 поверхів.
Загинула людина, ще дві особи постраждали.
У ДСНС розповіли, що внаслідок російського удару пожежа виникла на 24–25 поверхах та була ліквідована на площі 120 кв. м. Площа руйнувань становить близько 40 кв. м.
"Рятувальники вивели з будинку двох постраждалих, яких передали медикам. Під час ліквідації пожежі виявлено тіло загиблого. Ще 6 людей евакуйовано", - зазначили там.
Удари по Києву
- Протягом ночі російські війська атакували Київ. РФ вкотре атакувала Південний міст. Також уламки впали на відкритій території у Голосіївському районі столиці.
Топ коментарі
+4 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар02.10.2026 08:30 Відповісти Посилання
+4 Hrysha Hlyba
показати весь коментар02.10.2026 08:32 Відповісти Посилання
+4 Pan Konotop #390804
показати весь коментар02.10.2026 08:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль