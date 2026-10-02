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Новини Обстріли Києва
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Рашисти вдарили по будинку в Києві: загинула людина, 2 особи постраждали. ФОТОрепортаж

Вранці російські загарбники атакували Київ безпілотником, влучивши у житловий будинок.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки

У Дарницькому районі зафіксовано влучання БпЛА у житловий будинок на рівні 24-25 поверхів. 

Загинула людина, ще дві особи постраждали.

У ДСНС розповіли, що внаслідок російського удару пожежа виникла на 24–25 поверхах та була ліквідована на площі 120 кв. м. Площа руйнувань становить близько 40 кв. м.

"Рятувальники вивели з будинку двох постраждалих, яких передали медикам. Під час ліквідації пожежі виявлено тіло загиблого. Ще 6 людей евакуйовано", - зазначили там.

Удар по будинку в Києві 2 жовтня: загинула людина
Удар по будинку в Києві 2 жовтня: загинула людина
Удар по будинку в Києві 2 жовтня: загинула людина
Удар по будинку в Києві 2 жовтня: загинула людина

Удар по будинку в Києві 2 жовтня: загинула людина
Удар по будинку в Києві 2 жовтня: загинула людина
Удар по будинку в Києві 2 жовтня: загинула людина

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Удари по Києву

  • Протягом ночі російські війська атакували Київ. РФ вкотре атакувала Південний міст. Також уламки впали на відкритій території у Голосіївському районі столиці.

Читайте: Яку роботу з житлом пропонують переселенцям у Києві та скільки платять

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Київ (17218) обстріл (37104) Повітряні атаки на Київ (1139)
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Топ коментарі
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Вибивають українців - залякують - хочуть добитися шоб кияни покидали місто
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02.10.2026 08:30 Відповісти
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02.10.2026 08:32 Відповісти
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02.10.2026 08:38 Відповісти

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