Рашисти вдарили по будинку в Києві: загинула людина, 2 особи постраждали. ФОТОрепортаж

Вранці російські загарбники атакували Київ безпілотником, влучивши у житловий будинок.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки

У Дарницькому районі зафіксовано влучання БпЛА у житловий будинок на рівні 24-25 поверхів.

Загинула людина, ще дві особи постраждали.

У ДСНС розповіли, що внаслідок російського удару пожежа виникла на 24–25 поверхах та була ліквідована на площі 120 кв. м. Площа руйнувань становить близько 40 кв. м.

"Рятувальники вивели з будинку двох постраждалих, яких передали медикам. Під час ліквідації пожежі виявлено тіло загиблого. Ще 6 людей евакуйовано", - зазначили там.















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Удари по Києву

Протягом ночі російські війська атакували Київ. РФ вкотре атакувала Південний міст. Також уламки впали на відкритій території у Голосіївському районі столиці.

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