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Новости Обстрелы Киева
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Рашисты ударили по дому в Киеве: погиб человек, двое пострадали. ФОТОрепортаж

Утром российские захватчики атаковали Киев с помощью беспилотника, поразив жилой дом.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

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Последствия

В Дарницком районе зафиксировано попадание БпЛА в жилой дом на уровне 24-25 этажей. 

Погиб один человек, еще двое пострадали.

В ГСЧС рассказали, что в результате российского удара пожар возник на 24-25 этажах и был ликвидирован на площади 120 кв. м. Площадь разрушений составляет около 40 кв. м.

"Спасатели вывели из дома двух пострадавших, их передали медикам. Во время ликвидации пожара обнаружено тело погибшего. Еще 6 человек эвакуированы", - отметили там.

Удар по будинку в Києві 2 жовтня: загинула людина
Удар по будинку в Києві 2 жовтня: загинула людина
Удар по будинку в Києві 2 жовтня: загинула людина
Удар по будинку в Києві 2 жовтня: загинула людина

Удар по будинку в Києві 2 жовтня: загинула людина
Удар по будинку в Києві 2 жовтня: загинула людина
Удар по будинку в Києві 2 жовтня: загинула людина

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Удары по Киеву

  • В течение ночи российские войска атаковали Киев. РФ в очередной раз атаковала Южный мост. Также обломки упали на открытой территории в Голосеевском районе столицы.

Читайте: Какую работу с жильем предлагают переселенцам в Киеве и сколько платят

Автор: 

Киев (27599) обстрел (35784) Воздушные атаки на Киев (950)
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Топ комментарии
+6
Вибивають українців - залякують - хочуть добитися шоб кияни покидали місто
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02.10.2026 08:30 Ответить
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02.10.2026 08:38 Ответить
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02.10.2026 08:32 Ответить

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