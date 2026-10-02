Рашисты ударили по дому в Киеве: погиб человек, двое пострадали. ФОТОрепортаж

Утром российские захватчики атаковали Киев с помощью беспилотника, поразив жилой дом.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Последствия

В Дарницком районе зафиксировано попадание БпЛА в жилой дом на уровне 24-25 этажей.

Погиб один человек, еще двое пострадали.

В ГСЧС рассказали, что в результате российского удара пожар возник на 24-25 этажах и был ликвидирован на площади 120 кв. м. Площадь разрушений составляет около 40 кв. м.

"Спасатели вывели из дома двух пострадавших, их передали медикам. Во время ликвидации пожара обнаружено тело погибшего. Еще 6 человек эвакуированы", - отметили там.















Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Запугать и парализовать: зачем Россия атакует киевские мосты / Без цензуры. ВИДЕО

Удары по Киеву

В течение ночи российские войска атаковали Киев. РФ в очередной раз атаковала Южный мост. Также обломки упали на открытой территории в Голосеевском районе столицы.

Читайте: Какую работу с жильем предлагают переселенцам в Киеве и сколько платят