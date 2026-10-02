МЗС України заперечило можливі плани релокації західних посольств з Києва
Іноземні партнери не повідомляли Україні про плани щодо переміщення посольств з Києва до Львова або до Польщі.
Про це заявив журналістам речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.
Що писали ЗМІ?
2 жовтня британська газета The Guardian із посиланням на джерела повідомила, що західні країни готують резервні плани перенесення своїх посольств із Києва до Львова або на схід Польщі, якщо Росія почне цілеспрямовано атакувати іноземні диппредставництва у столиці.
Реакція МЗС
"Я не знаю, звідки деякі іноземні видання взяли цю інформацію. Станом на зараз ми в МЗС жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій про плани кудись переїжджати не отримували", — заявив Тихий.
Як уточнив посадовець, якщо якісь дипломатичні місії збираються переміщуватися кудись, то дипломати про це інформують МЗС, бо так передбачено усталеними процедурами.
"Повторю ще раз — станом на вечір пʼятниці жодних подібних звернень чи повідомлень від іноземного дипкорпусу не надходило", — резюмував він.
Росія вже атакувала Київ поблизу іноземних посольств
- Російський безпілотник 4 вересня атакував будівлю СБУ на Володимирській у Києві, розташовану поблизу консульського відділу посольства Словаччини. Через міркування безпеки консульський відділ тоді працював в обмеженому режимі. Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар після атаки заявив, що викличе російського посла у Братиславі, та засудив удар поблизу дипломатичної місії своєї країни.
- 28 вересня російський дрон влучив у будівлю Президії Національної академії наук у центрі Києва, неподалік посольства Німеччини. У німецькому МЗС заявили, що засуджують атаку, яка сталася "навіть поруч із нашим посольством", та наголосили, що Німеччина продовжить підтримувати Україну.
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