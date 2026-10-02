Кличко рассказал, какое решение принял Совет обороны города относительно восстановления "зеленой" ветки метро
В Киеве состоялось заседание Совета обороны Киева, на котором обсудили ситуацию в столице, подвергающейся постоянным вражеским атакам. В частности, был затронут вопрос о возобновлении движения "зеленой" линии метро через Днепр.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Провели заседание Совета обороны Киева. Вместе с военными, представителями СБУ и ГСЧС, правоохранителями обсудили обеспечение функционирования столицы в условиях постоянных разрушительных атак врага. Призвал все службы, входящие в Совет обороны, действовать слаженно и ответственно. Сейчас не время для популизма. Нужно принимать взвешенные решения и информировать людей. Столица находится в очень драматической ситуации. И делать вид, что сейчас можно жить, как в мирное время, уже не получится!" - написал Виталий Кличко.
В частности, по словам Кличко, Совет обороны столицы рассмотрел вопрос о движении транспорта по мостам через Днепр и работе "зеленой" ветки метро.
"Заслушали военных, правоохранителей, ГСЧС, коммунальные службы, и все высказали предложения по обеспечению безопасности. С учетом необходимости логистического транспортного сообщения между левым и правым берегами в городе. Предложения Совета обороны направляем в центральные органы власти. Обсудили также вопрос о движении "зеленой" ветки метро. Метрополитен готов возобновить после вчерашних атак движение метро по Южному мосту во время "желтого" уровня тревоги. Но после получения экспертного заключения о состоянии сооружения от научных институтов, куда обратилось Мининфраструктуры", - отметил мэр.
Он подчеркнул, что городские службы всеми силами обеспечивают жизнедеятельность города в условиях постоянных разрушительных атак на объекты критической инфраструктуры, логистики и жилья. По его словам, речь идет уже не о привычном комфорте, а о безопасности и выживании.
"Киев выстоит! Но только совместными усилиями тех, кто его любит, кто о нём заботится. Пониманием всех вызовов и готовностью их преодолевать. Преодолевать их по-взрослому, а не в розовых очках. Либо мы, общество, объединимся, как в феврале 2022-го, понимая всю опасность для существования государства. Либо… У нас нет другого варианта!" - заявил Виталий Кличко.
Как сообщалось, на протяжении нескольких дней российские дроны наносят удары по столичным мостам через Днепр. В результате движение по некоторым мостам было полностью или частично приостановлено.
Удары по мосту в Киеве
- Во время российской атаки на Киев 1 октября 2026 года Россия нанесла два удара дронами вблизи опорной части Южного моста в Киеве. Движение метро через мост временно приостановили. По состоянию на вечер 1 октября поезда зеленой линии метро курсировали между станциями "Сырец" - "Выдубичи" и "Осокорки" - "Красный хутор".
- Вечером того же дня зафиксировано попадание в дорожное полотно на Южном мосту. В результате попадания БПЛА, по предварительной информации, повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метрополитена. Специалисты метрополитена проводят обесточивание железнодорожного полотна метро. Движение метро и наземного общественного транспорта по мосту остановлено.
- Ближе к пяти утра 2 октября стало известно об очередном попадании в Южный мост.
- Вечером 2 октября россияне в четвертый раз атаковали Южный мост.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Skynex - це ************* німецький зенітний артилерійський комплекс https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://uk.wikipedia.org/wiki/Skynex&ved=2ahUKEwikltjZvZuXAxVTHRAIHReMITIQy_kOeggIAggBCBEQAg&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw0Q6AekVJExDDQ2EiAlXLv4&ust=1791035605609000 Rheinmetall Air Defence. Головним призначенням системи є об'єктова протиповітряна оборона: захист критичної інфраструктури, військових баз та енергетичних об'єктів від дронів-камікадзе (типу Shahed), крилатих ракет та інших низьколітаючих цілей.
Станом на кінець 2025 року, до https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://www.unian.ua/weapons/ppo-ukrajina-otrimala-vid-nimechchini-vsi-obicyani-sistemi-skynex-13200726.html&ved=2ahUKEwikltjZvZuXAxVTHRAIHReMITIQy_kOeggIAggBCC4QAw&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw0Q6AekVJExDDQ2EiAlXLv4&ust=1791035605609000 Повітряних Сил ЗСУ було передано всі чотири заплановані батареї Skynex. Стандартна батарея включає командний пункт Oerlikon Skymaster, радар та чотири гармати.
16 ************* зеніток охороняють твою срану ОПу ?
замість забезпечення життєдіяльності Києва з 15% населення України