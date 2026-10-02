Кличко рассказал, какое решение принял Совет обороны города относительно восстановления "зеленой" ветки метро

В Киеве состоялось заседание Совета обороны Киева, на котором обсудили ситуацию в столице, подвергающейся постоянным вражеским атакам. В частности, был затронут вопрос о возобновлении движения "зеленой" линии метро через Днепр.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Провели заседание Совета обороны Киева. Вместе с военными, представителями СБУ и ГСЧС, правоохранителями обсудили обеспечение функционирования столицы в условиях постоянных разрушительных атак врага. Призвал все службы, входящие в Совет обороны, действовать слаженно и ответственно. Сейчас не время для популизма. Нужно принимать взвешенные решения и информировать людей. Столица находится в очень драматической ситуации. И делать вид, что сейчас можно жить, как в мирное время, уже не получится!" - написал Виталий Кличко.

В частности, по словам Кличко, Совет обороны столицы рассмотрел вопрос о движении транспорта по мостам через Днепр и работе "зеленой" ветки метро.

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"Заслушали военных, правоохранителей, ГСЧС, коммунальные службы, и все высказали предложения по обеспечению безопасности. С учетом необходимости логистического транспортного сообщения между левым и правым берегами в городе. Предложения Совета обороны направляем в центральные органы власти. Обсудили также вопрос о движении "зеленой" ветки метро. Метрополитен готов возобновить после вчерашних атак движение метро по Южному мосту во время "желтого" уровня тревоги. Но после получения экспертного заключения о состоянии сооружения от научных институтов, куда обратилось Мининфраструктуры", - отметил мэр.

Он подчеркнул, что городские службы всеми силами обеспечивают жизнедеятельность города в условиях постоянных разрушительных атак на объекты критической инфраструктуры, логистики и жилья. По его словам, речь идет уже не о привычном комфорте, а о безопасности и выживании.

"Киев выстоит! Но только совместными усилиями тех, кто его любит, кто о нём заботится. Пониманием всех вызовов и готовностью их преодолевать. Преодолевать их по-взрослому, а не в розовых очках. Либо мы, общество, объединимся, как в феврале 2022-го, понимая всю опасность для существования государства. Либо… У нас нет другого варианта!" - заявил Виталий Кличко.

Как сообщалось, на протяжении нескольких дней российские дроны наносят удары по столичным мостам через Днепр. В результате движение по некоторым мостам было полностью или частично приостановлено.

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Удары по мосту в Киеве