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Новости Угрозы России
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В МИД РФ цинично предостерегли иностранных дипломатов от пребывания в Украине: ВС РФ будут наносить массированные удары

мидрф

МИД России вновь предостерег иностранных граждан и дипломатов от пребывания в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление российского внешнеполитического ведомства. 

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Новые угрозы России

Российская сторона цинично называет жестокие российские удары по Киеву "ударами возмездия", ни словом не упоминая, что именно РФ начала войну против нашего государства.

"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат наносить массированные удары", — отметили в ведомстве, напомнив о риске для посетителей.

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Автор: 

МИД РФ (1731) обстрел (35809)
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Топ комментарии
+16
Ну, такий кацапський план, про який давно відомо. А ********* ніхрена не робили, тому що живуть сьогоднішнім днем. Украл...випіл...за бугор..
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03.10.2026 14:03 Ответить
+14
Бубачка, а де наші удари по нацистській *********?
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03.10.2026 14:01 Ответить
+12
А слабо також дзеркально застерегти мацкву? Що будуть по них гатити? А підождіть..яка мацква он про кримський міст вже як з пів року забули, а так грозилися так грозилися знищити, клоуни зелені..
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03.10.2026 14:03 Ответить

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