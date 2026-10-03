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В МИД РФ цинично предостерегли иностранных дипломатов от пребывания в Украине: ВС РФ будут наносить массированные удары
МИД России вновь предостерег иностранных граждан и дипломатов от пребывания в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление российского внешнеполитического ведомства.
Новые угрозы России
Российская сторона цинично называет жестокие российские удары по Киеву "ударами возмездия", ни словом не упоминая, что именно РФ начала войну против нашего государства.
"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат наносить массированные удары", — отметили в ведомстве, напомнив о риске для посетителей.
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