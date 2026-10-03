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Новини Погрози Росії
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У МЗС РФ цинічно застерегли іноземних дипломатів від перебування в Україні: зс РФ завдаватимуть масованих ударів

мидрф

МЗС Росії знову застерегло іноземних громадян та дипломатів від перебування в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву російського зовнішньополітичного відомства. 

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Нові погрози Росії

Російська сторона цинічно називає жорстокі російські удари по Києву "ударами возмездия", жодним словом не згадуючи, що саме РФ розпочала війну проти нашої держави.

"Збройні Сили Російської Федерації продовжать завдавати масованих ударів", - зазначили у відомстві, нагадавши про ризик для візитерів.

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Автор: 

МЗС рф (1016) обстріл (37116)
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Топ коментарі
+14
Ну, такий кацапський план, про який давно відомо. А ********* ніхрена не робили, тому що живуть сьогоднішнім днем. Украл...випіл...за бугор..
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03.10.2026 14:03 Відповісти
+12
Бубачка, а де наші удари по нацистській *********?
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03.10.2026 14:01 Відповісти
+11
А слабо також дзеркально застерегти мацкву? Що будуть по них гатити? А підождіть..яка мацква он про кримський міст вже як з пів року забули, а так грозилися так грозилися знищити, клоуни зелені..
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03.10.2026 14:03 Відповісти

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