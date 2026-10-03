У МЗС РФ цинічно застерегли іноземних дипломатів від перебування в Україні: зс РФ завдаватимуть масованих ударів

МЗС Росії знову застерегло іноземних громадян та дипломатів від перебування в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву російського зовнішньополітичного відомства.

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Нові погрози Росії

Російська сторона цинічно називає жорстокі російські удари по Києву "ударами возмездия", жодним словом не згадуючи, що саме РФ розпочала війну проти нашої держави.

"Збройні Сили Російської Федерації продовжать завдавати масованих ударів", - зазначили у відомстві, нагадавши про ризик для візитерів.

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