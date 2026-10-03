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Новини Погрози Росії
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Чехія не відкликатиме дипмісію з Києва, попри погрози РФ масштабними ударами: "Чеський посол здійснив звичну пробіжку в київському парку"

Реакція МЗЧ Чехії на погрози РФ

Чехія залишає свою дипломатичну місію в Києві, попри чергові погрози Росії новими масштабними ударами по Україні.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Чехіїї Адам Чьорго, пише Novinky, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Подібні попередження з боку Росії не є чимось новим. Наші колеги зараз перебувають у Києві, і ми ухвалюватимемо подальші рішення відповідно до внутрішніх кризових процедур", - сказав речник відомства.

Він додав, що "чеський посол сьогодні вранці здійснив свою звичну пробіжку в одному з київських парків і має намір продовжити цю активність".

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Що передувало

  • У суботу, 3 жовтня, МЗС Росії знову застерегло іноземних громадян та дипломатів від перебування в Україні. Країна-агресор відкрито заявила про намір завдавати нові масовані удари по Україні.
  • Видання The New York Times напередодні повідомляло, що РФ готує нову кампанію ударів по українській енергетиці та водопостачанню, плануючи атакувати до 1000 ракетами, дронами та авіабомбами.

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