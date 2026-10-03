Чехія не відкликатиме дипмісію з Києва, попри погрози РФ масштабними ударами: "Чеський посол здійснив звичну пробіжку в київському парку"

Чехія залишає свою дипломатичну місію в Києві, попри чергові погрози Росії новими масштабними ударами по Україні.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Чехіїї Адам Чьорго, пише Novinky, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Подібні попередження з боку Росії не є чимось новим. Наші колеги зараз перебувають у Києві, і ми ухвалюватимемо подальші рішення відповідно до внутрішніх кризових процедур", - сказав речник відомства.

Він додав, що "чеський посол сьогодні вранці здійснив свою звичну пробіжку в одному з київських парків і має намір продовжити цю активність".

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Що передувало

У суботу, 3 жовтня, МЗС Росії знову застерегло іноземних громадян та дипломатів від перебування в Україні. Країна-агресор відкрито заявила про намір завдавати нові масовані удари по Україні.

Видання The New York Times напередодні повідомляло, що РФ готує нову кампанію ударів по українській енергетиці та водопостачанню, плануючи атакувати до 1000 ракетами, дронами та авіабомбами.

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