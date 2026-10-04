Угрозы РФ не остановят поддержку Украины со стороны Европы, представительство ЕС остается в Киеве, - Матернова

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова отреагировала на угрозы Москвы в адрес дипломатов, подчеркнув, что представительство ЕС остается в Киеве.

Об этом она написала в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы остаемся"

"У России есть послание иностранным дипломатам в Киеве: уезжайте или рискуйте жизнью. Наш ответ: мы остаемся. Представительство ЕС остается", — подчеркнула она.

Матернова добавила, что угрозы в адрес дипломатов не остановят поддержку Украины со стороны Европы: "Они лишь напоминают нам, почему эта поддержка важна!"

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Что предшествовало

В субботу, 3 октября, МИД России вновь предостерег иностранных граждан и дипломатов от пребывания в Украине. Страна-агрессор открыто заявила о намерении наносить новые массированные удары по Украине.

Издание The New York Times накануне сообщало, что РФ готовит новую кампанию ударов по украинской энергетике и водоснабжению, планируя нанести до 1000 ракет, дронов и авиабомб.

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