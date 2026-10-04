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Угрозы РФ не остановят поддержку Украины со стороны Европы, представительство ЕС остается в Киеве, - Матернова
Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова отреагировала на угрозы Москвы в адрес дипломатов, подчеркнув, что представительство ЕС остается в Киеве.
Об этом она написала в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Мы остаемся"
"У России есть послание иностранным дипломатам в Киеве: уезжайте или рискуйте жизнью. Наш ответ: мы остаемся. Представительство ЕС остается", — подчеркнула она.
Матернова добавила, что угрозы в адрес дипломатов не остановят поддержку Украины со стороны Европы: "Они лишь напоминают нам, почему эта поддержка важна!"
Что предшествовало
- В субботу, 3 октября, МИД России вновь предостерег иностранных граждан и дипломатов от пребывания в Украине. Страна-агрессор открыто заявила о намерении наносить новые массированные удары по Украине.
- Издание The New York Times накануне сообщало, что РФ готовит новую кампанию ударов по украинской энергетике и водоснабжению, планируя нанести до 1000 ракет, дронов и авиабомб.
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