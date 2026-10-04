Представительство ЕС в Киеве продолжает работу, - пресс-секретарь Еврокомиссии после угроз РФ в адрес дипломатов

Угрозами в адрес дипломатов в Киеве Россия пытается запугать Европу, чтобы та прекратила поддержку Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Кристиан Виганд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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РФ теряет самообладание

Так, пресс-секретарь подчеркнул, что дипломатическое представительство Евросоюза продолжает свою работу в Украине без изменений.

"Что касается представительства ЕС в Киеве, никаких изменений нет", - отметил он.

"Это уже не первый раз, когда Россия прибегает к подобным угрозам. Это свидетельствует о том, что Кремль проигрывает свою войну и теряет нервы. Москва пытается запугать Европу, чтобы она свернула поддержку Украины. Этого не произойдет", - добавил пресс-секретарь.

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Он отметил, что Евросоюз будет продолжать поддерживать Украину, разоблачать безответственные и опасные действия РФ, а также и в дальнейшем усиливать давление на страну-агрессора.

Санкции против РФ

Виганд добавил, что ЕС в настоящее время продвигается вперед с подготовкой крупнейших в истории санкционных списков против РФ, а на этой неделе уже ввел новые ограничения из-за депортации украинских детей.

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Поддержка Украины

Пресс-секретарь Еврокомиссии также отметил наращивание объемов военной помощи Киеву.

В частности, одобрены планы оборонных закупок для Украины на сумму 28,3 млрд евро на этот год, а также дополнительно выделяется 6,6 млрд евро непосредственно на военную помощь.

"Как отметила верховный представитель ЕС Кая Каллас, Россия готова идти на большие риски, но мы также активизируем свои действия, чтобы заставить РФ платить еще более высокую цену", - заверил Виганд.

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