Представництво ЄС у Києві продовжує роботу, - речник Єврокомісії після погроз РФ дипломатам
Погрозами на адресу дипломатів у Києві Росія намагається залякати Європу, щоб вона згорнула підтримку України.
Про це заявив речник Європейської комісії Крістіан Віганд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
РФ втрачає нерви
Так, речник наголосив, що дипломатичне представництво Євросоюзу продовжує свою роботу в Україні без змін.
"Щодо Представництва ЄС у Києві жодних змін немає", - зазначив він.
"Це вже не вперше Росія вдається до подібних погроз. Це свідчить про те, що Кремль програє свою війну та втрачає нерви. Москва намагається залякати Європу, щоб вона згорнула підтримку України. Цього не станеться", - додав речник.
Він зауважив, що Євросоюз продовжуватиме підтримувати Україну, викривати безвідповідальні та небезпечні дії РФ, а також надалі посилюватиме тиск на країну-агресора.
Санкції проти РФ
Віганд додав, що ЄС наразі просувається вперед із підготовкою найбільших в історії санкційних списків проти РФ, а цього тижня вже запровадив нові обмеження через депортацію українських дітей.
Підтримка України
Речник Єврокомісії також відзначив нарощування обсягів військової допомоги Києву.
Зокрема, схвалено плани оборонних закупівель для України на суму 28,3 млрд євро на цей рік і додатково виділяється 6,6 млрд євро безпосередньо на військову допомогу.
"Як зазначила висока представниця ЄС Кая Каллас, Росія готова йти на більші ризики, але ми також активізуємо свої дії, щоб змусити РФ платити ще вищу ціну", - запевнив Віганд.
Що передувало
- У суботу, 3 жовтня, МЗС Росії знову застерегло іноземних громадян та дипломатів від перебування в Україні. Країна-агресор відкрито заявила про намір завдавати нові масовані удари по Україні.
- Видання The New York Times напередодні повідомляло, що РФ готує нову кампанію ударів по українській енергетиці та водопостачанню, плануючи атакувати до 1000 ракетами, дронами та авіабомбами.
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