Погрози РФ не зупинять підтримку України з боку Європи, представництво ЄС залишається у Києві, - Матернова

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на погрози Москви на адресу дипломатів, наголосивши, що представництво ЄС залишається у Києві.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми залишаємося"

"Росія має послання до іноземних дипломатів у Києві: їдьте геть або ризикуйте життям. Наша відповідь: ми залишаємося. Представництво ЄС залишається", - наголосила вона.

Матернова додала, що погрози на адресу дипломатів не зупинять підтримку України з боку Європи: "Вони лише нагадують нам, чому ця підтримка важлива!"

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Що передувало

У суботу, 3 жовтня, МЗС Росії знову застерегло іноземних громадян та дипломатів від перебування в Україні. Країна-агресор відкрито заявила про намір завдавати нові масовані удари по Україні.

Видання The New York Times напередодні повідомляло, що РФ готує нову кампанію ударів по українській енергетиці та водопостачанню, плануючи атакувати до 1000 ракетами, дронами та авіабомбами.

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