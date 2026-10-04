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Погрози РФ не зупинять підтримку України з боку Європи, представництво ЄС залишається у Києві, - Матернова
Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на погрози Москви на адресу дипломатів, наголосивши, що представництво ЄС залишається у Києві.
Про це вона написала у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Ми залишаємося"
"Росія має послання до іноземних дипломатів у Києві: їдьте геть або ризикуйте життям. Наша відповідь: ми залишаємося. Представництво ЄС залишається", - наголосила вона.
Матернова додала, що погрози на адресу дипломатів не зупинять підтримку України з боку Європи: "Вони лише нагадують нам, чому ця підтримка важлива!"
Що передувало
- У суботу, 3 жовтня, МЗС Росії знову застерегло іноземних громадян та дипломатів від перебування в Україні. Країна-агресор відкрито заявила про намір завдавати нові масовані удари по Україні.
- Видання The New York Times напередодні повідомляло, що РФ готує нову кампанію ударів по українській енергетиці та водопостачанню, плануючи атакувати до 1000 ракетами, дронами та авіабомбами.
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