"Укрзалізниця" добавила 18 рейсов Kyiv City Express между правым и левым берегами Киева

"Укрзалізниця" с 5 по 9 октября запустит дополнительные поезда между правым и левым берегами Киева из-за затруднений с движением по столичным мостам.

По данным Цензор.НЕТ, об этом сообщили в компании.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Между Выдубичами и Дарницей добавят 18 рейсов

Речь идет о 18 дополнительных челночных рейсах Kyiv City Express по маршруту Выдубичи – Дарница – Выдубичи.

Они будут курсировать в часы пик утром и вечером - в частности, с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 21:00.

На станции Выдубичи посадка и высадка будут происходить на третьем пути. На станции Дарница - на первом или втором путях. Дополнительные рейсы будут останавливаться на станции Березняки.

"Укрзалізниця" назначила эти рейсы из-за затруднений с движением по столичным мостам.

Читайте: Атака РФ на Киев: обломки упали возле школы и на автомобиль в Дарницком районе. ФОТО

Какие еще поезда можно использовать для поездок

В компании также отметили, что для поездок между правым и левым берегами можно воспользоваться регулярными пригородными и региональными поездами.

Они курсируют в и из Нежина, Гребенки, Конотопа и Славутича. Такие поезда останавливаются на станциях Выдубичи и Дарница.

Пригородные поезда также останавливаются на станции Березняки.

Читайте также: Удар РФ по Киеву: повреждена тепломагистраль, в Деснянском районе не будет горячей воды