"Укрзалізниця" добавила 18 рейсов Kyiv City Express между правым и левым берегами Киева
"Укрзалізниця" с 5 по 9 октября запустит дополнительные поезда между правым и левым берегами Киева из-за затруднений с движением по столичным мостам.
По данным Цензор.НЕТ, об этом сообщили в компании.
Между Выдубичами и Дарницей добавят 18 рейсов
Речь идет о 18 дополнительных челночных рейсах Kyiv City Express по маршруту Выдубичи – Дарница – Выдубичи.
Они будут курсировать в часы пик утром и вечером - в частности, с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 21:00.
На станции Выдубичи посадка и высадка будут происходить на третьем пути. На станции Дарница - на первом или втором путях. Дополнительные рейсы будут останавливаться на станции Березняки.
"Укрзалізниця" назначила эти рейсы из-за затруднений с движением по столичным мостам.
Какие еще поезда можно использовать для поездок
В компании также отметили, что для поездок между правым и левым берегами можно воспользоваться регулярными пригородными и региональными поездами.
Они курсируют в и из Нежина, Гребенки, Конотопа и Славутича. Такие поезда останавливаются на станциях Выдубичи и Дарница.
Пригородные поезда также останавливаются на станции Березняки.
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