Атака РФ на Киев: обломки упали возле школы и на автомобиль в Дарницком районе. ФОТО
Днем 4 октября войска РФ продолжают наносить удары с помощью ударных дронов по территории Киева. Есть последствия.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
Какие последствия зафиксированы?
По его словам, в Дарницком районе обломки БПЛА упали на припаркованный автомобиль. Экстренные службы направляются на место.
Также в Дарницком районе обломки упали на открытую территорию одной из школ.
Более подробной информации о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что враг вновь нанес удар по Северному мосту в Киеве.
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