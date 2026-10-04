Атака РФ на Киев: обломки упали возле школы и на автомобиль в Дарницком районе. ФОТО

Днем 4 октября войска РФ продолжают наносить удары с помощью ударных дронов по территории Киева. Есть последствия.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Какие последствия зафиксированы?

По его словам, в Дарницком районе обломки БПЛА упали на припаркованный автомобиль. Экстренные службы направляются на место.

Также в Дарницком районе обломки упали на открытую территорию одной из школ.

Более подробной информации о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг вновь нанес удар по Северному мосту в Киеве.

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