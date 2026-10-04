Атака РФ на Київ: уламки впали біля школи та на авто у Дарницькому районі. ФОТО
Вдень 4 жовтня війська РФ продовжують атакувати ударними дронами територію Києва. Є наслідки.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Які наслідки зафіксовано?
За його словами, у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на припаркований автомобіль. Екстрені служби прямують на місце.
Також у Дарницькому районі уламки впали на відкритій території однієї зі шкіл.
Більше інформації щодо наслідків ворожої атаки на цю хвилину не відомо.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ворог знову вдарив по Північному мосту в Києві.
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