Атака "шахедів" на Київ: у Деснянському районі сталася пожежа на території нежитлової будівлі

У ніч на 4 жовтня у Деснянському районі столиці внаслідок падіння уламків виникла пожежа на території нежитлової будівлі.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

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"У Деснянському районі внаслідок падіння уламків виникло загоряння на території нежитлової будівлі", - сказано в повідомленні.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що у Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків російського безпілотника сталася пожежа у приватному житловому будинку.

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