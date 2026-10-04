Атака "шахедів" на Київ: у Деснянському районі сталася пожежа на території нежитлової будівлі
У ніч на 4 жовтня у Деснянському районі столиці внаслідок падіння уламків виникла пожежа на території нежитлової будівлі.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
"У Деснянському районі внаслідок падіння уламків виникло загоряння на території нежитлової будівлі", - сказано в повідомленні.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що у Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків російського безпілотника сталася пожежа у приватному житловому будинку.
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