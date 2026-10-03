Приватний будинок загорівся у Голосіївському районі Києва внаслідок російської атаки
У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків російського безпілотника сталася пожежа у приватному житловому будинку.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
Пожежа в приватному будинку
"У Голосіївському районі пожежа в приватному житловому будинку внаслідок падіння уламків", - написав Кличко.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих реактивних БпЛА на Київ. У столиці лунали вибухи.
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