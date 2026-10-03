УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8402 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників на Київ
412 1

Приватний будинок загорівся у Голосіївському районі Києва внаслідок російської атаки

Пожежа

У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків російського безпілотника сталася пожежа у приватному житловому будинку.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пожежа в приватному будинку

"У Голосіївському районі пожежа в приватному житловому будинку внаслідок падіння уламків", - написав Кличко.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих реактивних БпЛА на Київ. У столиці лунали вибухи.

Дивіться також: Очевидиця атаки на Північний міст у Києві розповіла про вибух та пошкоджені автомобілі: "Спереду пролунав вибух. Уламки на асфальті були". ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (6006) Київ (17246) атака (2212)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 