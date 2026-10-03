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Новини Атака безпілотників на Київ Удари РФ по мостах у Києві
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Очевидиця атаки на Північний міст у Києві розповіла про вибух та пошкоджені автомобілі: "Спереду пролунав вибух. Уламки на асфальті були". ВIДЕО

Очевидиця атаки на Північний міст у Києві розповіла про вибух та пошкоджені автомобілі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, жінка на ім’я Валентина перебувала неподалік в момент атаки.

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"Спереду пролунав вибух. Одразу постраждали дві машини, легкові побиті. Уламки на асфальті були. І ми так проїхали. Потім уже почалися затори", - розповіла очевидиця.

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, внаслідок атаки на Північному мосту було пошкоджено дорожнє полотно та контактну мережу тролейбусів.

Автомобільний рух мостом здійснюється, однак тролейбуси наразі не курсують.

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Дивіться також: Удар по Північному мосту: Київ скували затори. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (6002) Київ (17232) Кличко Віталій (2735) міст (954) атака (2210)
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Топ коментарі
+5
І звісно зелені шаболди винуватять у обстрілах і наслідках мера столиці. Не зебіла ж з його кодлом.
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03.10.2026 12:21 Відповісти
+4
зєля де ППО ?
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03.10.2026 12:26 Відповісти
+4
В таку гру зазвичяй грають вдвох.
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03.10.2026 12:27 Відповісти

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