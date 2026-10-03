Очевидиця атаки на Північний міст у Києві розповіла про вибух та пошкоджені автомобілі: "Спереду пролунав вибух. Уламки на асфальті були". ВIДЕО
Очевидиця атаки на Північний міст у Києві розповіла про вибух та пошкоджені автомобілі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, жінка на ім’я Валентина перебувала неподалік в момент атаки.
"Спереду пролунав вибух. Одразу постраждали дві машини, легкові побиті. Уламки на асфальті були. І ми так проїхали. Потім уже почалися затори", - розповіла очевидиця.
За словами міського голови Києва Віталія Кличка, внаслідок атаки на Північному мосту було пошкоджено дорожнє полотно та контактну мережу тролейбусів.
Автомобільний рух мостом здійснюється, однак тролейбуси наразі не курсують.
Топ коментарі
+5 Ksenia VB
показати весь коментар03.10.2026 12:21 Відповісти Посилання
+4 Сергій Малецький #623252
показати весь коментар03.10.2026 12:26 Відповісти Посилання
+4 Andrij Smytok #624080
показати весь коментар03.10.2026 12:27 Відповісти Посилання
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