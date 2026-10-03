Очевидица атаки на Северный мост в Киеве рассказала о взрыве и поврежденных автомобилях: "Впереди раздался взрыв. На асфальте лежали обломки"

Очевидица нападения на Северный мост в Киеве рассказала о взрыве и поврежденных автомобилях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", женщина по имени Валентина находилась неподалеку в момент атаки.

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"Впереди раздался взрыв. Сразу пострадали две машины, легковые автомобили были разбиты. На асфальте лежали обломки. И мы так проехали. Потом уже начались пробки", — рассказала очевидица.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате атаки на Северном мосту были повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбусов.

Автомобильное движение по мосту осуществляется, однако троллейбусы пока не курсируют.

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