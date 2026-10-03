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Новости Атака беспилотников на Киев Удары РФ по мостам в Киеве
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Очевидица атаки на Северный мост в Киеве рассказала о взрыве и поврежденных автомобилях: "Впереди раздался взрыв. На асфальте лежали обломки"

Очевидица нападения на Северный мост в Киеве рассказала о взрыве и поврежденных автомобилях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", женщина по имени Валентина находилась неподалеку в момент атаки.

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"Впереди раздался взрыв. Сразу пострадали две машины, легковые автомобили были разбиты. На асфальте лежали обломки. И мы так проехали. Потом уже начались пробки", — рассказала очевидица.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате атаки на Северном мосту были повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбусов.

Автомобильное движение по мосту осуществляется, однако троллейбусы пока не курсируют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Северном мосту в Киеве из-за удара РФ частично ограничено движение транспорта: продолжаются ремонтные работы

Смотрите также: Удар по Северному мосту: Киев сковали пробки. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (5804) Киев (27612) Кличко Виталий (4411) мост (1099) атака (2186)
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Топ комментарии
+3
І звісно зелені шаболди винуватять у обстрілах і наслідках мера столиці. Не зебіла ж з його кодлом.
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03.10.2026 12:21 Ответить
+3
зєля де ППО ?
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03.10.2026 12:26 Ответить
+3
В таку гру зазвичяй грають вдвох.
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03.10.2026 12:27 Ответить

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