Очевидица атаки на Северный мост в Киеве рассказала о взрыве и поврежденных автомобилях: "Впереди раздался взрыв. На асфальте лежали обломки"
Очевидица нападения на Северный мост в Киеве рассказала о взрыве и поврежденных автомобилях.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", женщина по имени Валентина находилась неподалеку в момент атаки.
"Впереди раздался взрыв. Сразу пострадали две машины, легковые автомобили были разбиты. На асфальте лежали обломки. И мы так проехали. Потом уже начались пробки", — рассказала очевидица.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате атаки на Северном мосту были повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбусов.
Автомобильное движение по мосту осуществляется, однако троллейбусы пока не курсируют.
Топ комментарии
+3 Ksenia VB
показать весь комментарий03.10.2026 12:21 Ответить Ссылка
+3 Сергій Малецький #623252
показать весь комментарий03.10.2026 12:26 Ответить Ссылка
+3 Andrij Smytok #624080
показать весь комментарий03.10.2026 12:27 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль