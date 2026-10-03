На Северном мосту в Киеве из-за удара РФ частично ограничено движение транспорта: продолжаются ремонтные работы

В результате вражеского удара на Северном мосту в Киеве повреждена контактная сеть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

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Как отмечается, на месте продолжаются ремонтные работы.

Можно ли проехать?

"Движение транспорта ограничено: с левого на правый берег работают три полосы, с правого на левый — одна полоса.

После завершения работ движение будет восстановлено по всем полосам", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что россияне атаковали Северный мост в Киеве: дрон попал в опору сооружения, движение перекрыто.

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