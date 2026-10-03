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Новости Удары РФ по мостам в Киеве
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На Северном мосту в Киеве из-за удара РФ частично ограничено движение транспорта: продолжаются ремонтные работы

Северный мост

В результате вражеского удара на Северном мосту в Киеве повреждена контактная сеть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

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Как отмечается, на месте продолжаются ремонтные работы.

Можно ли проехать?

"Движение транспорта ограничено: с левого на правый берег работают три полосы, с правого на левый — одна полоса.
После завершения работ движение будет восстановлено по всем полосам", — говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Удар по Северному мосту: Киев сковали пробки. ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что россияне атаковали Северный мост в Киеве: дрон попал в опору сооружения, движение перекрыто.

Читайте также: Южный мост в Киеве полностью закрыт для движения, на трех других введены ограничения во время тревог, - КГГА

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Киев (27612) мост (1099) обстрел (35795)
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Топ комментарии
+2
Штатна істеричка знов собі сраку рве.
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03.10.2026 11:58 Ответить
+2
Проблеми із самоідентифікацією?
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03.10.2026 12:04 Ответить
+1
Зелю з дєрьмаком там привязати. Зрадників на всі мости вистачить
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03.10.2026 11:58 Ответить

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