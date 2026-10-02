Южный мост в Киеве полностью закрыт для движения, на трех других введены ограничения во время тревог, — КГГА
В настоящее время в столице действуют временные ограничения дорожного движения во время воздушной тревоги. В частности, Южный мост после нескольких атак противника полностью закрыт для движения автотранспорта и метро.
Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ.
Ограничения движения:
- Дарницкий мост – движение транспорта осуществляется по одной полосе с правого на левый берег;
- мост "Метро" – движение транспорта перекрыто с левого на правый берег;
- Подольский мостовой переход — движение транспорта перекрыто с левого на правый берег.
Южный мост полностью закрыт
Южный мост, после нескольких атак врага, полностью закрыт для движения автотранспорта и метро. Как во время тревог, так и в их отсутствие.
"Просим с пониманием отнестись к введенным изменениям и учесть их при планировании поездок. Информация будет постоянно обновляться", — добавили в КГГА.
- Напомним, что вечером 2 октября российская армия уже в четвертый раз поразила Южный мост в Киеве во время атаки беспилотниками.
Удары по мосту в Киеве
- Во время российской атаки на Киев 1 октября 2026 года Россия нанесла два удара дронами вблизи опорной части Южного моста в Киеве. Движение метро через мост временно приостановили. По состоянию на вечер 1 октября поезда зеленой линии метро курсировали между станциями "Сирец — Выдубичи" и "Осокорки — Красный хутор".
- Вечером того же дня зафиксировано попадание в дорожное полотно на Южном мосту. Вследствие попадания БПЛА, по предварительной информации, повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метрополитена. Специалисты метрополитена проводят обесточивание железнодорожного полотна метро. Движение метро и наземного общественного транспорта по мосту остановлено.
- Ближе к пяти утра 2 октября стало известно об очередном попадании в Южный мост.
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