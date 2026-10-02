Південний міст у Києві повністю закритий для руху, на трьох інших запроваджено обмеження під час тривог, - КМДА

Наразі у столиці діють тимчасові обмеження дорожнього руху під час повітряної тривоги. Зокрема, Південний міст, після кількох атак ворога, повністю закритий для руху автотранспорту та метро.

Про це повідомили у КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

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Обмеження руху:

Дарницький міст – рух транспорту здійснюється однією смугою з правого на лівий берег;

міст Метро – рух транспорту перекривається з лівого на правий берег;

Подільський мостовий перехід – рух транспорту перекривається з лівого на правий берег.

Південний міст повністю закритий

Південний міст, після кількох атак ворога, повністю закритий для руху автотранспорту та метро. І під час тривог, і за їх відсутності.

"Просимо з розумінням поставитись до впроваджених змін і врахувати їх під час планування поїздок. Інформація буде постійно оновлюватися", - додали у КМДА.

Нагадаємо, що ввечері 2 жовтня російська армія вже вчетверте влучила у Південний міст у Києві під час атаки безпілотниками.

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Удари по мосту в Києві

Під час російської атаки на Київ 1 жовтня 2026 року Росія завдала двох ударів дронами поблизу опорної частини Південного мосту в Києві. Рух метро через міст тимчасово припинили. Станом на вечір 1 жовтня потяги зеленої гілки метро курсували між станціями Сирець — Видубичі та Осокорки — Червоний хутір.

Увечері того ж дня зафіксовано влучання в дорожнє полотно на Південному мості. Внаслідок влучання БпЛА, за попередньою інформацією, пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену. Фахівці метрополітену здійснюють знеструмлення залізничного полотна метро. Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинений.

Ближче до п'ятої ранку, 2 жовтня, стало відомо про чергове влучання в Південний міст

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