Россияне атаковали Северный мост в Киеве: дрон попал в опору сооружения
Утром 3 октября российские войска атаковали Северный мост в Киеве. По предварительным данным, вражеский беспилотник попал в опору моста.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
"Попадание в Северный мост. Экстренные службы направляются на место", — говорится в сообщении.
По свидетельствам очевидцев, беспилотник попал непосредственно в опору Северного моста.
Информация о возможных повреждениях сооружения и последствиях атаки уточняется.
Россияне атаковали Южный мост в Киеве: хронология ударов
В течение 1–2 октября российские войска несколько раз атаковали Южный мост в Киеве.
1 октября были зафиксированы первые попадания. Вечером мост снова подвергся атаке.
2 октября около 05:03 произошло очередное попадание, после чего движение по мосту перекрыли.
Вечером 2 октября Южный мост снова подвергся атаке.
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