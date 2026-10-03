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Новости Удары РФ по мостам в Киеве
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Россияне атаковали Северный мост в Киеве: дрон попал в опору сооружения

Удар по Северному мосту в Киеве: что известно об атаке дрона

Утром 3 октября российские войска атаковали Северный мост в Киеве. По предварительным данным, вражеский беспилотник попал в опору моста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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"Попадание в Северный мост. Экстренные службы направляются на место", — говорится в сообщении.

По свидетельствам очевидцев, беспилотник попал непосредственно в опору Северного моста.

Информация о возможных повреждениях сооружения и последствиях атаки уточняется.

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Россияне атаковали Южный мост в Киеве: хронология ударов

В течение 1–2 октября российские войска несколько раз атаковали Южный мост в Киеве.

1 октября были зафиксированы первые попадания. Вечером мост снова подвергся атаке.

2 октября около 05:03 произошло очередное попадание, после чего движение по мосту перекрыли.

Вечером 2 октября Южный мост снова подвергся атаке.

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Киев (27612) Воздушные атаки на Киев (952)
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Топ комментарии
+27
чекаємо на промову хриплатоготсиночки мамирими: не забудем не простим, опора за опору, зуб за зуб, хвіст за хвіст, ну і , якмбез цьоьго, скумбрія по 8 і дещо протпотужність
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03.10.2026 07:30 Ответить
+27
Ворог знищує Київ відповіді по рашистам немає ,це повний провал теперішньої влади і спец. служб. Як говорив С. Хмара владу захопили ліквідатори України.
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03.10.2026 07:43 Ответить
+20
Взагалі хоч якась ППО присутня в місті?
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03.10.2026 07:31 Ответить

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