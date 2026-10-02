Четвертая атака РФ на Южный мост, первые подробности применения украинской баллистической ракеты FP-7 и 2,9 млрд евро от ЕС: главное за 2 октября. ВИДЕО

Россия вновь нанесла удар по Южному мосту в Киеве, проезд по нему полностью перекрыт. На остальных трех мостах введены ограничения на движение транспорта во время воздушной тревоги. ЕС предоставил Украине новый транш в размере 2,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. В Харькове в результате вражеского удара кабельных ракет погибли два человека, десятки ранены.

Цензор.НЕТ собрал главные новости за 2 октября.

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Россияне снова нанесли удар по Южному мосту в Киеве

Вечером российская армия уже в четвертый раз поразила Южный мост в Киеве во время атаки беспилотниками.

Ограничения движения по мостам во время тревог

В столице действуют временные ограничения дорожного движения по мостам во время воздушной тревоги. Южный мост, после нескольких атак врага, полностью закрыт для движения автотранспорта и метро.

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Удар РФ по Харькову

Российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. Известно о двух погибших, десятках пострадавших.

2,9 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility

Украина получила очередное финансирование в размере 2,9 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility после выполнения 10 показателей, три из которых были реализованы досрочно.

Россия готовит масштабный удар по энергетике

По данным издания NYT, РФ готовит новую кампанию ударов по украинской энергетике и водоснабжению, планируя нанести до 1000 ракет, дронов и авиабомб.

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FP-7 во время первого боевого запуска была нацелена на объект на временно оккупированной территории Украины

Украинская баллистическая ракета FP-7, о первом боевом запуске которой 1 октября сообщил президент Владимир Зеленский, была нацелена на объект на временно оккупированной территории.

АМУ обратилась к Корецкому с требованием разблокировать средства

Ассоциация городов Украины обратилась к премьер-министру Сергею Корецкому с просьбой, чтобы правительство немедленно разблокировало средства, необходимые, в частности, для подготовки к зиме.

Другие новости

ГУР Минобороны предупредило западных партнеров о том, что российские спецслужбы получили задание усилить активность на территории стран ЕС и НАТО и готовят гибридные операции, направленные на ослабление поддержки Украины и потенциала Альянса.

Сеул пригрозил Киеву "дополнительными мерами", если Украина не признает соглашение о конфиденциальности в отношении передачи двух военнопленных из КНДР и не принесет официальных извинений.

В аэропорту столицы Казахстана Астаны задержали гражданку Украины по ходатайству России об её экстрадиции. В Министерстве иностранных дел Украины знают об этой ситуации и попросили Казахстан не удовлетворять запрос РФ в отношении украинки, которая приехала забрать внука.

Страны "Группы семи" договорились выпустить на рынок 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в течение четырёх месяцев для стабилизации рынков на фоне роста цен.

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