Четверта атака РФ на Південний міст, перші подробиці застосування української балістичної ракети FP-7 та €2,9 млрд від ЄС: головне за 2 жовтня. ВIДЕО

Росія знову вдарила по Південному мосту в Києві, проїзд через нього повністю перекрито. На інших трьох мостах запроваджено обмеження на рух транспорту під час повітряної тривоги. ЄС надав Україні новий транш у розмірі 2,9 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. У Харкові через ворожий удар КАБів загинули двоє людей, десятки поранених.

Цензор.НЕТ зібрав головні новини за 2 жовтня.

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Росіяни знову вдарили по Південному мосту у Києві

Увечері російська армія вже вчетверте влучила у Південний міст у Києві під час атаки безпілотниками.

Обмеження руху мостами під час тривог

У столиці діють тимчасові обмеження дорожнього руху мостами під час повітряної тривоги. Південний міст, після кількох атак ворога, повністю закритий для руху автотранспорту та метро.

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Удар РФ по Харкову

Російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Відомо про двох загиблих, десятки постраждалих.

2,9 млрд євро від ЄС в рамках Ukraine Facility

Україна отримала чергове фінансування у 2,9 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility після виконання 10 індикаторів, три з яких були реалізовані достроково.

РФ готує масштабний удар по енергетиці

За даними видання NYT, РФ готує нову кампанію ударів по українській енергетиці та водопостачанню, плануючи атакувати до 1000 ракетами, дронами та авіабомбами.

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FP-7 під час першого бойового запуску цілилася по об’єкту на ТОТ України

Українська балістична ракета FP-7, про перший бойовий запуск якої 1 жовтня повідомив президент Володимир Зеленський, цілилися по об’єкту на тимчасово окупованій території.

АМУ звернулася до Корецького з вимогою розблокувати кошти

Асоціація міст України звернулася до прем’єр-міністра Сергія Корецького, аби уряд негайно розблокував гроші, необхідні, зокрема й для підготовки до зими.

Інші новини

ГУР МО попередило західних партнерів про те, що російські спецслужби отримали завдання посилити активність на території країн ЄС і НАТО та готують гібридні операції, спрямовані на послаблення підтримки України й спроможностей Альянсу.

Сеул пригрозив Києву "додатковими заходами", якщо Україна не визнає домовленість про конфіденційність щодо передачі двох військовополонених із КНДР та не принесе офіційних вибачень.

В аеропорту столиці Казахстану Астани затримали громадянку України за поданням Росії на її екстрадицію. У Міністерстві закордонних справ України знають про цю ситуацію й попросили Казахстан не задовольняти запит РФ щодо українки, яка приїхала забрати онука.

Країни "Групи семи" домовилися вивільнити 100 млн барелів нафти та нафтопродуктів протягом чотирьох місяців задля стабілізації ринків на тлі зростання цін.

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