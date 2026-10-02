Україна отримала 2,9 млрд євро від ЄС в рамках Ukraine Facility

Україна отримала чергове фінансування у 2,9 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility після виконання 10 індикаторів, три з яких були реалізовані достроково.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Йдеться про частину вже передбаченого фінансування в межах Ukraine Facility, отримання якого стало можливим завдяки виконанню Україною 10 індикаторів упродовж I, II кварталів 2026 років та попередніх.

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"Вони стосуються банківського сектору, енергетики, аграрної політики, транспорту та інших сфер. Зокрема, три індикатори виконали достроково.



В умовах складної ситуації з фінансами ці кошти критично важливі для стійкості держави, забезпечення ключових видатків і можливості спрямовувати більше власних ресурсів на оборону.



Але потреба у фінансуванні досі залишається критичною. Ми максимально пришвидшуємо ухвалення всіх урядових рішень. Також працюємо з парламентом, щоб якнайшвидше прийняти необхідні законопроєкти", - зазначив глава уряду.

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Президент Зеленський подякував Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та державам-членам Європейського Союзу за це рішення.

"Дуже вчасна підтримка, що допоможе забезпечити макрофінансову стійкість України та посилити нашу обороноздатність. Працюємо разом у повній координації, щоб реалізувати всі домовленості. Дякую Євросоюзу за допомогу та незмінну солідарність", - додав глава держави.

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