Україна отримала 2,9 млрд євро від ЄС в рамках Ukraine Facility
Україна отримала чергове фінансування у 2,9 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility після виконання 10 індикаторів, три з яких були реалізовані достроково.
Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Йдеться про частину вже передбаченого фінансування в межах Ukraine Facility, отримання якого стало можливим завдяки виконанню Україною 10 індикаторів упродовж I, II кварталів 2026 років та попередніх.
"Вони стосуються банківського сектору, енергетики, аграрної політики, транспорту та інших сфер. Зокрема, три індикатори виконали достроково.
В умовах складної ситуації з фінансами ці кошти критично важливі для стійкості держави, забезпечення ключових видатків і можливості спрямовувати більше власних ресурсів на оборону.
Але потреба у фінансуванні досі залишається критичною. Ми максимально пришвидшуємо ухвалення всіх урядових рішень. Також працюємо з парламентом, щоб якнайшвидше прийняти необхідні законопроєкти", - зазначив глава уряду.
Президент Зеленський подякував Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та державам-членам Європейського Союзу за це рішення.
"Дуже вчасна підтримка, що допоможе забезпечити макрофінансову стійкість України та посилити нашу обороноздатність. Працюємо разом у повній координації, щоб реалізувати всі домовленості. Дякую Євросоюзу за допомогу та незмінну солідарність", - додав глава держави.
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