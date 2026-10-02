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Новини Вступ України до ЄС
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Відкриття всіх кластерів на переговорах про вступ до ЄС очікуємо до кінця року, - віцепрем’єр Ченцов

Коли планують відкрити всі кластери на переговорах про вступ до ЄС?

Україна розраховує відкрити всі кластери на переговорах про вступ до ЄС до кінця 2026 року.

Про це заявив віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Подробиці

За його словами, згідно з планом, Україна має відкрити решту кластерів (2-3, 4-5) до кінця 2026 року.

Це стане можливим, коли Угорщина зніме своє вето на відкриття кластерів. Вона зобов'язалася на це піти після того, як Україна ухвалить зміни до закону "Про освіту", що стосується навчання мовами національних меншин.

"Ми виконуємо свої зобов’язання. І це має знайти відображення також у просуванні вступних переговорів. Ми розраховуємо, що решта кластерів буде відкрита до кінця року", - сказав віцепрем'єр.

Читайте: Євросоюз знову спробує подолати вето Угорщини на кластери для України

Що передувало?

Також читайте: Сікорський: Польща не блокуватиме відкриття шести кластерів переговорів щодо вступу України до ЄС

Автор: 

Євросоюз (10942) Ченцов Всеволод (33) переговорні кластери (42)
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