Відкриття всіх кластерів на переговорах про вступ до ЄС очікуємо до кінця року, - віцепрем’єр Ченцов

Україна розраховує відкрити всі кластери на переговорах про вступ до ЄС до кінця 2026 року.

Про це заявив віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Подробиці

За його словами, згідно з планом, Україна має відкрити решту кластерів (2-3, 4-5) до кінця 2026 року.

Це стане можливим, коли Угорщина зніме своє вето на відкриття кластерів. Вона зобов'язалася на це піти після того, як Україна ухвалить зміни до закону "Про освіту", що стосується навчання мовами національних меншин.

"Ми виконуємо свої зобов’язання. І це має знайти відображення також у просуванні вступних переговорів. Ми розраховуємо, що решта кластерів буде відкрита до кінця року", - сказав віцепрем'єр.

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Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує відкрити для переговорів два кластери щодо вступу до ЄС у вересні-жовтні, а ще два - до кінця року.

1 вересня Угорщина відмовилася затвердити результати скринінгу кластерів 2 і 3 для України. Угорська сторона вимагала від України здійснити певні законодавчі кроки щодо угорської національної меншини.

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