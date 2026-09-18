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Новини Членство в ЄС
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Сподіваємось відкрити два переговорні кластери з ЄС у вересні-жовтні, а ще два - до кінця року, - Зеленський

Відкриття переговорних кластерів з ЄС: заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує відкрити для переговорів два кластери щодо вступу до ЄС у вересні-жовтні, а ще два - до кінця року.

Про це глава держави заявив під час спілкування з медіа спільно з лідерами "Карпатської вісімки", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ми сподіваємося, що два кластери, як я зазначав раніше, будуть відкриті для перемовин у вересні-жовтні, і ще два кластери ми хотіли би розблокувати до кінця цього року", - зазначив він.

За словами президента, з боку Угорщини був перелік питань.

"Уряди попрацювали на своєму рівні, а президентка Єврокомісії і європейська влада знають про це. Ведеться розмова про закон, який ми мали ухвалити. На скільки я розумію, прем'єр України має подати цей закон на опрацювання у Верховну Раду. 

Угорська сторона знає про це. Будуть потім дебати, потім вже буде ухвалення цього закону. Не бачу тут складнощів.

Я сподіваюсь побачити політичну волю з іншого боку. Те, що прем'єр Угорщини підтримує, і розблокує 4 кластери. Я не знаю, яким чином це відбудеться", - пояснив Зеленський.

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Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (27021) Євросоюз (10863) переговорні кластери (39)
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Топ коментарі
+4
Та які кляси? - коли в нас злодії в законі
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18.09.2026 16:07 Відповісти
+3
у мене від словосполучення "переговориний кластер" вже нудотний рефлекс
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18.09.2026 16:13 Відповісти
+2
Краще три кластери до кінця року, буде перевиконання плану.
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18.09.2026 16:10 Відповісти

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