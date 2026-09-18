Надеемся открыть два переговорных кластера с ЕС в сентябре-октябре, а еще два - до конца года, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает открыть для переговоров два кластера по вопросу вступления в ЕС в сентябре-октябре, а еще два — до конца года.

Об этом глава государства заявил во время общения с представителями СМИ совместно с лидерами "Карпатской восьмерки", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Мы надеемся, что два кластера, как я отмечал ранее, будут открыты для переговоров в сентябре-октябре, и еще два кластера мы хотели бы разблокировать до конца этого года", — отметил он.

По словам президента, со стороны Венгрии был перечень вопросов.

"Правительства поработали на своем уровне, а председатель Еврокомиссии и европейские власти знают об этом. Ведутся переговоры о законе, который мы должны были принять. Насколько я понимаю, премьер-министр Украины должен представить этот закон на рассмотрение в Верховную Раду.

Венгерская сторона знает об этом. Затем будут дебаты, а уже после — принятие этого закона. Не вижу здесь сложностей.

Я надеюсь увидеть политическую волю с другой стороны. То, что премьер-министр Венгрии поддержит и разблокирует 4 кластера. Я не знаю, каким образом это произойдет", — пояснил Зеленский.

Читайте: Уже две компании успешно испытали перехватчики реактивных "шахедов", - Зеленский

Что этому предшествовало?

1 сентября Венгрия отказалась утвердить результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины. Венгерская сторона требовала от Украины принять определенные законодательные меры в отношении венгерского национального меньшинства.

Читайте также: Литва ускорит открытие переговорных кластеров Украины с ЕС, - Науседа