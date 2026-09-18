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Новости Членство в ЕС
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Надеемся открыть два переговорных кластера с ЕС в сентябре-октябре, а еще два - до конца года, - Зеленский

Открытие переговорных кластеров с ЕС: заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает открыть для переговоров два кластера по вопросу вступления в ЕС в сентябре-октябре, а еще два — до конца года.

Об этом глава государства заявил во время общения с представителями СМИ совместно с лидерами "Карпатской восьмерки", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Мы надеемся, что два кластера, как я отмечал ранее, будут открыты для переговоров в сентябре-октябре, и еще два кластера мы хотели бы разблокировать до конца этого года", — отметил он.

По словам президента, со стороны Венгрии был перечень вопросов.

"Правительства поработали на своем уровне, а председатель Еврокомиссии и европейские власти знают об этом. Ведутся переговоры о законе, который мы должны были принять. Насколько я понимаю, премьер-министр Украины должен представить этот закон на рассмотрение в Верховную Раду. 

Венгерская сторона знает об этом. Затем будут дебаты, а уже после — принятие этого закона. Не вижу здесь сложностей.

Я надеюсь увидеть политическую волю с другой стороны. То, что премьер-министр Венгрии поддержит и разблокирует 4 кластера. Я не знаю, каким образом это произойдет", — пояснил Зеленский.

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Что этому предшествовало?

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Автор: 

Зеленский Владимир (25867) Евросоюз (18909) переговорные кластеры (33)
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Топ комментарии
+4
Та які кляси? - коли в нас злодії в законі
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18.09.2026 16:07 Ответить
+2
Краще три кластери до кінця року, буде перевиконання плану.
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18.09.2026 16:10 Ответить
+2
у мене від словосполучення "переговориний кластер" вже нудотний рефлекс
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18.09.2026 16:13 Ответить

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