Уже две компании успешно испытали перехватчики реактивных "шахедов", - Зеленский

Индустрия дронов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что два украинских дрона-перехватчика уже успешно прошли боевые испытания и уничтожили российские реактивные "шахеды".

Об этом глава государства заявил на саммите "Карпатской восьмерки", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Что известно?

"В принципе, мы стараемся пока не вдаваться в подробности относительно перехватчиков против скоростных шахедов, но тем не менее две модели успешно прошли боевые испытания, и были уничтожены вражеские шахеды, которые летели на достаточно высокой скорости. Это большой плюс, скажу вам честно, но мы хотим увидеть все испытания и понять, как это можно максимально ускорить и наладить массовое производство", — сказал президент.

По словам Зеленского, над перехватчиками реактивных дронов работают 67 компаний, уже подписываются контракты.

"Я думаю, что у нас будет успех. Эти два примера уже вселяют оптимизм, дают некий позитив и веру. Но для веры, для оптимизма и для всего этого еще нужны деньги. Будем заниматься этим вопросом, занимаемся", — добавил глава государства.

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Что этому предшествовало?

Ранее главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил президенту Владимиру Зеленскому о новом прогрессе в разработке средств противодействия реактивным беспилотникам. В ходе испытаний украинский дрон-перехватчик успешно сбил цель.

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