Вже дві компанії успішно випробували перехоплювачі реактивних "шахедів", - Зеленський

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський розповів, що два українські дрони-перехоплювачі вже успішно пройшли бойові випробування та знищили російські реактивні "шахеди".

Про це глава держави заявив на саміті "Карпатської вісімки", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Що відомо?

"В принципі, ми намагаємося не йти в деталі поки щодо перехоплювачів проти швидкісних шахедів, але тим не менш дві кампанії успішно пройшли випробування бойові, і було знищено ворожі шахеди, достатньо на високій швидкості вони йшли. Це великий позитив, скажу вам чесно, але ми хочемо побачити всі випробування і подивитись формат, як це можна максимально пришвидшити і зробити масове виробництво", - сказав президент.

За словами Зеленського, над перехоплювачами реактивних дронів працюють 67 компаній, вже підписуються контракти.

"Я думаю, що в нас буде успіх. Ці два приклади вже дають оптимізм, якийсь позитив і віру. Але до віри, до оптимізму і до всього цього ще потрібно гроші. Будемо займатися цим питанням, займаємось", - додав глава держави.

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Що передувало?

Раніше головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів президенту Володимиру Зеленському про новий прогрес у розробці засобів протидії реактивним безпілотникам. Під час випробувань український дрон-перехоплювач успішно збив ціль.

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