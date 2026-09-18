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Новини Індустрія дронів
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Вже дві компанії успішно випробували перехоплювачі реактивних "шахедів", - Зеленський

Індустрія дронів

Перехоплювачі реактивних шахедів успішно випробували дві компанії

Президент Володимир Зеленський розповів, що два українські дрони-перехоплювачі вже успішно пройшли бойові випробування та знищили російські реактивні "шахеди".

Про це глава держави заявив на саміті "Карпатської вісімки", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Що відомо?

"В принципі, ми намагаємося не йти в деталі поки щодо перехоплювачів проти швидкісних шахедів, але тим не менш дві кампанії успішно пройшли випробування бойові, і було знищено ворожі шахеди, достатньо на високій швидкості вони йшли. Це великий позитив, скажу вам чесно, але ми хочемо побачити всі випробування і подивитись формат, як це можна максимально пришвидшити і зробити масове виробництво", - сказав президент.

За словами Зеленського, над перехоплювачами реактивних дронів працюють 67 компаній, вже підписуються контракти.

"Я думаю, що в нас буде успіх. Ці два приклади вже дають оптимізм, якийсь позитив і віру. Але до віри, до оптимізму і до всього цього ще потрібно гроші. Будемо займатися цим питанням, займаємось", - додав глава держави.

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Що передувало?

  • Раніше головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів президенту Володимиру Зеленському про новий прогрес у розробці засобів протидії реактивним безпілотникам. Під час випробувань український дрон-перехоплювач успішно збив ціль.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27021) перехоплювач (193) реактивний шахед (36)
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Топ коментарі
+12
Він заткнеться лише коли зверху земелька буде. Інакше ніяк. Триндіти і красти - це 2 його інстинкта
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18.09.2026 14:20 Відповісти
+5
Дякуючи Zєльонському, цьому невтомному носію гарних новим, ми все знаємо і живемо щасливо, в щасливій країні.
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18.09.2026 14:21 Відповісти
+4
Дурню, яким чином перехоплювач даже маючи таку ж швидкість як у реактивного дрона зможе його доганяти на короткій дистанції і в суцільному тумані чи дощовому небі?
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18.09.2026 14:20 Відповісти

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