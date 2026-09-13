Сікорський: Польща не блокуватиме відкриття шести кластерів переговорів щодо вступу України до ЄС

Польща не блокуватиме відкриття шести переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою в Києві у неділю, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Сікорський запевнив у підтримці переговорів

За словами польського міністра, переговори України про вступ до ЄС не будуть простими. Він порівняв їх із процесом вступу Польщі до Європейського Союзу.

"Я хочу підтвердити, що переговори про вступ України до Європейського Союзу не будуть легкими. Так само, як і наші не були легкими, коли ми вступали. Але Польща не блокуватиме відкриття переговорних кластерів", - зазначив польський міністр.

Водночас Сікорський наголосив, що підтримка відкриття кластерів не означає швидкого завершення всього переговорного процесу.

Міністр також зазначив, що, за оцінкою Європейської комісії, Україна вже готова до переговорів.

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Польща підтримує подальшу інтеграцію України

Сікорський висловив сподівання, що Україна завершить імплементацію Угоди про асоціацію з ЄС, зокрема Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі.

Він зазначив, що Україна може отримати доступ до єдиного ринку ЄС ще до повного вступу до Європейського Союзу.

"Ви можете бути частиною єдиного ринку ще до того, як вступите до Європейського Союзу", - наголосив Сікорський.

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Окремо глава польського МЗС запевнив, що Польща разом з іншими партнерами домагатиметься збільшення міжнародної допомоги Україні.

За його словами, Варшава також буде тиснути на тих, хто досі має російські активи, щоб вони не повернулися агресору. Сікорський виступив за використання цих коштів для підтримки України та її відбудови.

Раніше ми писали, що Угорщина у вівторок, 8 вересня, знову заблокувала відкриття кластерів 2 і 3 для України у переговорах з ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр на початку вересня заявив, що Будапешт підтримуватиме вступ України до ЄС лише за умови дотримання стандартної процедури та прав угорської меншини.

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