Сикорский: Польша не будет блокировать открытие шести кластеров переговоров о вступлении Украины в ЕС

Польша не будет препятствовать открытию шести переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ.

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Сикорский заверил в поддержке переговоров

По словам польского министра, переговоры Украины о вступлении в ЕС не будут простыми. Он сравнил их с процессом вступления Польши в Европейский Союз.

"Я хочу подтвердить, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз не будут легкими. Так же, как и наши не были легкими, когда мы вступали. Но Польша не будет блокировать открытие переговорных кластеров", — отметил польский министр.

В то же время Сикорский подчеркнул, что поддержка открытия переговорных кластеров не означает быстрого завершения всего переговорного процесса.

Министр также отметил, что, по оценке Европейской комиссии, Украина уже готова к переговорам.

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Польша поддерживает дальнейшую интеграцию Украины

Сикорский выразил надежду, что Украина завершит имплементацию Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Он отметил, что Украина может получить доступ к единому рынку ЕС еще до полного вступления в Европейский Союз.

"Вы можете стать частью единого рынка еще до того, как вступите в Европейский Союз", — подчеркнул Сикорский.

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Отдельно глава польского МИД заверил, что Польша вместе с другими партнерами будет добиваться увеличения международной помощи Украине.

По его словам, Варшава также будет оказывать давление на тех, кто до сих пор владеет российскими активами, чтобы они не вернулись агрессору. Сикорский выступил за использование этих средств для поддержки Украины и ее восстановления.

Ранее мы писали, что Венгрия во вторник, 8 сентября, вновь заблокировала открытие кластеров 2 и 3 для Украины в переговорах с ЕС.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр в начале сентября заявил, что Будапешт будет поддерживать вступление Украины в ЕС только при условии соблюдения стандартной процедуры и прав венгерского меньшинства.

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