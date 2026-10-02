Открытие всех кластеров на переговорах о вступлении в ЕС ожидаем до конца года, - вице-премьер Ченцов

Украина рассчитывает открыть все кластеры в рамках переговоров о вступлении в ЕС к концу 2026 года.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

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По его словам, согласно плану, Украина должна открыть остальные кластеры (2-3, 4-5) до конца 2026 года.

Это станет возможным, когда Венгрия снимет свое вето на открытие кластеров. Она обязалась пойти на это после того, как Украина примет поправки к закону "Об образовании", касающиеся обучения на языках национальных меньшинств.

"Мы выполняем свои обязательства. И это должно найти отражение также в продвижении вступительных переговоров. Мы рассчитываем, что остальные кластеры будут открыты до конца года", — сказал вице-премьер.

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Что этому предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает открыть для переговоров два кластера по вступлению в ЕС в сентябре-октябре, а еще два — до конца года.

1 сентября Венгрия отказалась утвердить результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины. Венгерская сторона потребовала от Украины принять определенные законодательные меры в отношении венгерского национального меньшинства.

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