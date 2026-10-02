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Новости Вступление Украины в ЕС
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Открытие всех кластеров на переговорах о вступлении в ЕС ожидаем до конца года, - вице-премьер Ченцов

Когда планируется открыть все кластеры в рамках переговоров о вступлении в ЕС?

Украина рассчитывает открыть все кластеры в рамках переговоров о вступлении в ЕС к концу 2026 года.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

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Подробности

По его словам, согласно плану, Украина должна открыть остальные кластеры (2-3, 4-5) до конца 2026 года.

Это станет возможным, когда Венгрия снимет свое вето на открытие кластеров. Она обязалась пойти на это после того, как Украина примет поправки к закону "Об образовании", касающиеся обучения на языках национальных меньшинств.

"Мы выполняем свои обязательства. И это должно найти отражение также в продвижении вступительных переговоров. Мы рассчитываем, что остальные кластеры будут открыты до конца года", — сказал вице-премьер.

Читайте: Евросоюз вновь попытается преодолеть вето Венгрии на кластеры для Украины

Что этому предшествовало?

Читайте также: Сикорский: Польша не будет блокировать открытие шести кластеров переговоров о вступлении Украины в ЕС

Автор: 

Евросоюз (18972) Ченцов Всеволод (25) переговорные кластеры (35)
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Топ комментарии
+5
Кластери вони очікують до кінця року. Клістери вставлять вам, а не кластери. Нікчеми, птушники, манікюрщиці і секретарши рулять нещасною країною.
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02.10.2026 08:59 Ответить
+3
та пізд*ць!!!
проти дронів, жовта тривога.
проти балістики червона тривога.
а, проти кластерів???
куди ховатися, коли кластери відкривають?
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02.10.2026 09:11 Ответить
+2
Таке враження, що це не обіцянка, а погроза, аби мольфар Нічац став ностардамусом нашого часу.
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02.10.2026 08:59 Ответить

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