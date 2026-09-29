Евросоюз вновь попытается преодолеть вето Венгрии на кластеры для Украины
29 сентября рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) вновь попытается утвердить результаты скрининга переговорных кластеров 2 и 3 для Украины, что необходимо для дальнейшего продвижения к их открытию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники в Совете ЕС.
В Совете ЕС в очередной раз будут пытаться убедить Венгрию разрешить открыть для Украины кластеры 2 и 3 в переговорах о вступлении в Евросоюз.
"Вопрос об Украине стоит первым в повестке дня заседания, которое начнется в 10:00 (11:00 по киевскому времени)", — сообщил один из собеседников "ЕвроПравды".
Представители государств-членов в ходе заседания в очередной раз рассмотрят результаты скрининга кластеров 2 "Внутренний рынок" и 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост", которые не могут быть утверждены из-за сопротивления Венгрии.
После рассмотрения вопроса об Украине COELA отдельно рассмотрит результаты скрининга этих же кластеров для Молдовы.
Что этому предшествовало?
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает открыть для переговоров два кластера по вступлению в ЕС в сентябре-октябре, а еще два - до конца года.
- 1 сентября Венгрия отказалась утвердить результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины. Венгерская сторона требовала от Украины принять определенные законодательные меры в отношении венгерского национального меньшинства.
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