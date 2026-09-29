Евросоюз вновь попытается преодолеть вето Венгрии на кластеры для Украины

29 сентября рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) вновь попытается утвердить результаты скрининга переговорных кластеров 2 и 3 для Украины, что необходимо для дальнейшего продвижения к их открытию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники в Совете ЕС.

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В Совете ЕС в очередной раз будут пытаться убедить Венгрию разрешить открыть для Украины кластеры 2 и 3 в переговорах о вступлении в Евросоюз.

"Вопрос об Украине стоит первым в повестке дня заседания, которое начнется в 10:00 (11:00 по киевскому времени)", — сообщил один из собеседников "ЕвроПравды".

Представители государств-членов в ходе заседания в очередной раз рассмотрят результаты скрининга кластеров 2 "Внутренний рынок" и 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост", которые не могут быть утверждены из-за сопротивления Венгрии.

После рассмотрения вопроса об Украине COELA отдельно рассмотрит результаты скрининга этих же кластеров для Молдовы.

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Что этому предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает открыть для переговоров два кластера по вступлению в ЕС в сентябре-октябре, а еще два - до конца года.