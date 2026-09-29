Євросоюз знову спробує подолати вето Угорщини на кластери для України

29 вересня робоча група Ради ЄС з питань розширення (COELA) знову спробує затвердити результати скринінгу перемовних кластерів 2 та 3 для України, що необхідно для подальшого просування до їх відкриття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда з посиланням на власні джерела у Раді ЄС.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Раді ЄС вкотре намагатимуться вмовити Угорщину дозволити відкрити для України кластери 2 та 3 у перемовинах про вступ до Євросоюзу.

"Питання України стоїть першим у порядку денному засідання, яке розпочнеться о 10:00 (11:00 за київським часом)", – повідомив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Представники держав-членів під час засідання вкотре розглянуть результати скринінгу кластерів 2 "Внутрішній ринок" та 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання", які не можуть затвердити через спротив Угорщини.

Після українського питання, COELA окремо розгляне результати скринінгу цих же кластерів для Молдови.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський: Польща не блокуватиме відкриття шести кластерів переговорів щодо вступу України до ЄС

Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує відкрити для переговорів два кластери щодо вступу до ЄС у вересні-жовтні, а ще два - до кінця року.