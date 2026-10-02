Украина получила 2,9 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility
Украина получила очередной транш в размере 2,9 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility после выполнения 10 показателей, три из которых были достигнуты досрочно.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Речь идет о части уже предусмотренного финансирования в рамках Ukraine Facility, получение которого стало возможным благодаря выполнению Украиной 10 показателей в течение I, II кварталов 2026 года и предыдущих лет.
"Они касаются банковского сектора, энергетики, аграрной политики, транспорта и других сфер. В частности, три показателя были выполнены досрочно.
В условиях сложной финансовой ситуации эти средства критически важны для устойчивости государства, обеспечения ключевых расходов и возможности направлять больше собственных ресурсов на оборону.
Но потребность в финансировании по-прежнему остается критической. Мы максимально ускоряем принятие всех правительственных решений. Также работаем с парламентом, чтобы как можно быстрее принять необходимые законопроекты", — отметил глава правительства.
Президент Зеленский поблагодарил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и государства-члены Европейского Союза за это решение.
"Очень своевременная поддержка, которая поможет обеспечить макрофинансовую стабильность Украины и укрепить нашу обороноспособность. Работаем вместе в полной координации, чтобы реализовать все договоренности. Благодарю Евросоюз за помощь и неизменную солидарность", — добавил глава государства.
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