Украина получила 2,9 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility

Украина получила очередной транш в размере 2,9 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility после выполнения 10 показателей, три из которых были достигнуты досрочно.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

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Речь идет о части уже предусмотренного финансирования в рамках Ukraine Facility, получение которого стало возможным благодаря выполнению Украиной 10 показателей в течение I, II кварталов 2026 года и предыдущих лет.

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"Они касаются банковского сектора, энергетики, аграрной политики, транспорта и других сфер. В частности, три показателя были выполнены досрочно.



В условиях сложной финансовой ситуации эти средства критически важны для устойчивости государства, обеспечения ключевых расходов и возможности направлять больше собственных ресурсов на оборону.



Но потребность в финансировании по-прежнему остается критической. Мы максимально ускоряем принятие всех правительственных решений. Также работаем с парламентом, чтобы как можно быстрее принять необходимые законопроекты", — отметил глава правительства.

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Президент Зеленский поблагодарил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и государства-члены Европейского Союза за это решение.

"Очень своевременная поддержка, которая поможет обеспечить макрофинансовую стабильность Украины и укрепить нашу обороноспособность. Работаем вместе в полной координации, чтобы реализовать все договоренности. Благодарю Евросоюз за помощь и неизменную солидарность", — добавил глава государства.

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