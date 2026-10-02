Південна Корея пригрозила Україні "додатковими заходами" через полонених громадян КНДР

Сеул може вжити "додаткових заходів", якщо Україна не визнає домовленість про конфіденційність щодо передачі двох військовополонених із КНДР та не принесе офіційних вибачень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Південної Кореї Лі Чже Мьон.

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"Якщо відмова визнати факти та принести офіційні вибачення триватиме, ми вживемо додаткових заходів", - йдеться у дописі.

Водночас Лі не уточнив, які саме заходи може застосувати Південна Корея. Її посадовці раніше наголошували, що суперечка щодо полонених не має автоматично впливати на інші напрями двосторонньої співпраці, зокрема гуманітарну допомогу Україні та проєкти з відновлення.

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Що передувало?

Нагадаємо, йдеться про двох військовослужбовців Північної Кореї, яких українські сили взяли в полон у січні 2025 року під час їхньої участі у війні на боці Росії. У вересні вони прибули до Південної Кореї.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про їхню передачу під час виступу на Генеральній асамблеї ООН. Після цього Сеул заявив, що сторони мали домовленість не розголошувати інформацію про передачу, зокрема для безпеки самих полонених та їхніх родин.

Українська сторона заперечує існування такої домовленості. За повідомленнями південнокорейської сторони, питання конфіденційності обговорювалося на різних рівнях, однак Київ не погоджується з трактуванням Сеула щодо характеру цієї домовленості.

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