Южная Корея пригрозила Украине "дополнительными мерами" из-за пленных из КНДР

Сеул может принять "дополнительные меры", если Украина не признает соглашение о конфиденциальности в отношении передачи двух военнопленных из КНДР и не принесет официальных извинений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен.

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"Если отказ признать факты и принести официальные извинения будет продолжаться, мы примем дополнительные меры", — говорится в сообщении.

В то же время Ли не уточнил, какие именно меры может применить Южная Корея. Ее официальные лица ранее подчеркивали, что спор по поводу пленных не должен автоматически влиять на другие направления двустороннего сотрудничества, в частности на гуманитарную помощь Украине и проекты по восстановлению.

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Что этому предшествовало?

Напомним, речь идет о двух военнослужащих Северной Кореи, которых украинские силы взяли в плен в январе 2025 года во время их участия в войне на стороне России. В сентябре они прибыли в Южную Корею.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об их передаче во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН. После этого Сеул заявил, что стороны достигли договоренности не разглашать информацию о передаче, в частности для безопасности самих пленных и их семей.

Украинская сторона отрицает существование такой договоренности. По сообщениям южнокорейской стороны, вопрос конфиденциальности обсуждался на различных уровнях, однако Киев не согласен с трактовкой Сеула относительно характера этой договоренности.

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